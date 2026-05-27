Историческо: DARA влезе в класацията на Billboard

Исторически успех за DARA - българската певица стана първият роден изпълнител, намерил място в престижната класация Billboard Global 200. Песента Bangaranga, с която тя спечели "Евровизия", дебютира на 90-о място в седмичната подредба, която следи най-слушаната музика в над 200 държави и територии по света.

Класацията на Billboard обединява данни от големите стрийминг платформи и онлайн слушания и се смята за един от най-важните показатели за глобалната популярност на артистите. Попадането в Global 200 често се приема като знак за международен пробив и потенциал за световна кариера.

С влизането си в чарта DARA се нарежда до едни от най-големите имена в световната музика и става първият български артист с подобно постижение.

Самата певица отбеляза успеха с кратко видео в социалните мрежи.

Интересът към Bangaranga продължава да расте и след победата на "Евровизия". Изпълнението на песента от финала на конкурса във Виена вече е събрало над 14 милиона гледания в официалния YouTube канал на музикалното състезание.

Парчето е и номер 1 в Spotify Top 50 за България, а освен това оглави музикалните класации в Германия и Австрия. Така Bangaranga се превърна в първата песен победител от "Евровизия" от 14 години насам, която достига върха на германските класации.

Пред германския вестник "Билд" DARA разкри, че подготвя и първата си песен на немски език, озаглавена "Ich liebe dich" ("Обичам те").

Музиката и текстът на Bangaranga са създадени от Анн Джудит Уик, Кристиан Торсеа, Дарина Йотова - DARA, и Димитрис Контопулос.