Американската икономика поднесе изненада през второто тримесечие

28 август 2025, 16:52 часа 496 прочитания 0 коментара
Американската икономика е нараснала през второто тримесечие на 2025 г. повече от предварителните оценки, показват ревизираните данни на Министерството на търговията, цитирани от Асошиейтед прес и БТА.

Реалният брутен вътрешен продукт (БВП) се увеличава с 3,3 процента на годишна база спрямо първоначално отчетения ръст от 3,0 процента. Очакванията на икономистите бяха за ревизия до 3,1 процента.

Така икономиката на САЩ се възстановява през пролетта от спада в началото на годината, предизвикан от последиците от търговските войни на президента Доналд Тръмп. През първото тримесечие беше отчетен спад от 0,5 процента – първият за последните три години.

Причина за понижението беше рязко увеличение на вноса, който се изважда при изчисляването на БВП, тъй като компаниите побързаха да внесат стоки преди въвеждането на митата. През второто тримесечие тенденцията се обръща: вносът спада с 29,8 процента, като този фактор допринася с над 5 процентни пункта за ръста на икономиката в периода април–юни.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
