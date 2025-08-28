Американската икономика поднесе изненада през второто тримесечие

Американската икономика е нараснала през второто тримесечие на 2025 г. повече от предварителните оценки, показват ревизираните данни на Министерството на търговията, цитирани от Асошиейтед прес и БТА.

Реалният брутен вътрешен продукт (БВП) се увеличава с 3,3 процента на годишна база спрямо първоначално отчетения ръст от 3,0 процента. Очакванията на икономистите бяха за ревизия до 3,1 процента.

Така икономиката на САЩ се възстановява през пролетта от спада в началото на годината, предизвикан от последиците от търговските войни на президента Доналд Тръмп. През първото тримесечие беше отчетен спад от 0,5 процента – първият за последните три години.

Още: Как се отразиха митата: S&P се произнесе за кредитния рейтинг на САЩ

Причина за понижението беше рязко увеличение на вноса, който се изважда при изчисляването на БВП, тъй като компаниите побързаха да внесат стоки преди въвеждането на митата. През второто тримесечие тенденцията се обръща: вносът спада с 29,8 процента, като този фактор допринася с над 5 процентни пункта за ръста на икономиката в периода април–юни.

Неочаквани данни за инфлацията в САЩ