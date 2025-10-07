Архитектите в България поискаха незабавен мораториум върху новото строителство в застрашени райони

Незабавен мораториум върху новото строителство в потенциално застрашени райони. За това настояха от Камарата на архитектите в България (КАБ) във връзка с последните катастрофални наводнения в страната. От КАБ искат и пълен одит на устройствените планове, особено в рисковите зони. За възстановяване на ролята на архитекта и урбаниста в решенията за териториалното развитие и възстановяване на природните дренажни системи и зелени буфери като задължителен елемент на средата, се обявиха още българските архитекти.

"Не природни бедствия, а безконтролно застрояване"

"Поредните наводнения по Черноморието – разрушени домове, пострадала инфраструктура и човешки жертви – отново показаха, че това не са "природни бедствия“, а резултат от безконтролно застрояване, унищожена природна среда и институционално бездействие", се посочва в декларация на КАБ.

"Прекомерното и често незаконно строителство по крайбрежието, включително в дерета и оттоци на територията на страната, е пряка причина за катастрофалните последици. Унищожаването на дюни, зелени площи и естествени дренажни системи превръща всяка буря в бедствие. Липсата на ефективен контрол и практиката нарушенията да се узаконяват постфактум са довели до пълна девалвация на устройственото планиране", подчертават архитектите.

"Не можем да подминем и факта, че всички тези строежи са получили положителни становища от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите — дори когато се намират в речни корита и зони с висок риск", упреква властите КАБ и допълва, че трябва да се подчертае огромната отговорност на всички институции относно тези предписания, разрешения и последващ контрол над тях.

