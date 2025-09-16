Войната в Украйна:

Berliner Zeitung: Упадъкът на Германия личи и по улиците

16 септември 2025, 07:30 часа 523 прочитания 0 коментара
В Китай малки роботи вече доставят храна до високи сгради, а в САЩ автономни превозни средства преминават през цели квартали. В Русия също има примери: в Москва луксозни автомобили спират, за да пропуснат роботите за доставки на Yandex – видеа от тези сцени се разпространяват в социалните мрежи. Докато в други държави подобни технологии се тестват от години, улиците на Берлин все още остават зона без роботи.

Защо се случва това и какво още пропуска Германия? Тези въпроси Berliner Zeitung зададе по време на Германо-китайския форум за интелигентно производство, който се проведе като част от фестивала Big Bang AI в Берлин. Форумът е сред ключовите европейски събития в областта на изкуствения интелект, където стартиращи компании, индустрия и политици обсъждат как ИИ променя ежедневието. Още: Инфлацията в Германия се повишава, а във Франция се забавя

"Въпрос на манталитет"

Една от причините очерта Дейвид Регер, основател на базираната в Баден-Вюртемберг компания Neura Robotics. "Това е и въпрос на манталитет", каза той. Германия държи на традицията, докато Китай и САЩ по-лесно приемат ограничения, ако те водят до прогрес. В Германия иновациите се допускат едва когато изглеждат почти съвършени, добави Регер.

Бригите Циприс, бивш федерален министър на икономиката, отбеляза, че автономните превозни средства все още се използват тестово само в отделни градове в Китай или САЩ. Германия е на сходно ниво – има тестови зони, но не и в Берлин. Според нея регулациите винаги са проблем, защото страната държи на сигурността, но Министерството на транспорта вече е извлякло своите уроци.

1,5 милиона автономни пътувания – но не в Германия

Пример е Uber. Компанията твърди, че е реализирала над 1,5 милиона пътувания с автономни превозни средства, главно в САЩ и Япония. Заедно с китайския стартъп Momenta тя планира през 2026 г. да започне тестове на автомобили с автономно управление от четвърто ниво (Level 4) в Мюнхен. Въпреки това Uber не даде обяснение защо в Германия все още няма доставки с роботи. Още: Мерц заговори за промяна в енергийната политика на Германия

DHL също е експериментирала – още през 2017 г. с PostBOT в Бад Херсфелд, но проектът е прекратен заради високите разходи. Днес компанията развива роботика основно в складове и дистрибуторски центрове. Starship Technologies също е тествала в Германия – през 2020 г. във Волфсбург, но експериментът приключва след няколко дни.

По искане на Berliner Zeitung транспортният отдел на Сената призна, че в Берлин е имало единични проекти с роботи за доставки, но само в рамките на изследвания или пилотни проучвания. Търговската употреба засега не е възможна поради липсата на федерално законодателство.

"Не можем да намерим заварчици"

Темата засяга не само транспорта. "Европа, Япония, Китай – навсякъде населението застарява. Роботиката е почти единственото решение за нуждите от грижи", заяви Регер. Китай вече си е поставил за цел до 2030 г. да замени 5% от работната си сила с роботи. Това ще създаде пазар, по-голям от автомобилната и смартфон индустрията взети заедно. Още: Германия отчете значителен ръст на държавните субсидии

Недостигът на квалифицирани кадри е особено осезаем. "Не можем да намерим заварчици в Германия, Китай или където и да е другаде", каза Филип Рьориг, ръководител на Abicor Group – производител на заваръчна техника. Малкото налични специалисти са скъпо платени, а решенията трябва да бъдат лесни за използване роботи. Abicor вече прилага ИИ за контрол на качеството, което позволява по-бърза реакция и по-ниски разходи.

Здравеопазването също изостава

"Остаряваме, здравните системи са претоварени", предупреди Майк Ланге, ръководител на реформите в Bayer. Според него ИИ може да съхранява експертиза и знания и да намира нови решения в медицината. Той отбеляза, че в Китай вече има болница с изкуствен интелект, докато в Германия пациентите чакат по три месеца за диагноза.

Европа да не проспи вълната

"Преживяваме нова вълна от развиващи се индустрии. Европа не бива да я проспи, както стана с интернет икономиката", предупреди Тан Джън от Beijing Partners Consulting. Според него сътрудничеството между Германия и Китай би било особено силно – немската прецизност в комбинация с мащаба на Китай. Още: Полският президент ще иска в Берлин репарациите от Втората световна война

Бригите Циприс също предупреди: "Иновациите се случват там, където хората опитват нови неща. Не трябва само да наблюдаваме как се появяват нови пазари."

Фокус върху дронове, не върху роботи

В Берлин все още няма роботи за доставки, които да споделят улиците с автомобили. Миналата година сенаторът по икономическите въпроси Франциска Гифи посети Техническия университет, където ѝ беше показан прототип на робот за доставки, който обаче още не е напуснал лабораторията. Още: Откриха първия ултраскоростен компютър в Европа

Градът обаче тества дронове за доставки на лекарства и стоки в рамките на проекта U-Space Berlin. В Темпелхоф-Шьонеберг се планират нови пилотни решения, но ежедневното използване на роботи по улиците остава далечна перспектива.

