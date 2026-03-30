Лайфстайл:

Бизнес климатът в България се влошава в почти всички сектори

30 март 2026, 14:14 часа 188 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock/Guliver
През март 2026 г. общият показател на бизнес климата в България намалява с 3,8 пункта в сравнение с февруари в резултат на неблагоприятния бизнес климат в промишлеността, търговията на дребно и в сектора на услугите. Това съобщи Националният статистически институт (НСИ). Единственият сектор, в които показателят не се понижава, а запазва равнището си от преходния месец февруари, е секторът строителство.

През февруари показателят запазваше приблизително равнището си от предходния месец.

Бизнес климатът по сектори

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността“ през март се понижава с 1,3 пункта, което се дължи на неблагоприятните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията.

В строителството бизнес климатът запазва равнището си от преходния месец.

В търговията на дребно бизнес климатът намалява с 6,9 пункта заради изместване на оценките и очакванията на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията от „добро“ към запазване на „същото“

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В сектора на услугите бизнес климатът спада с 9,6 пункта в резултат на резервираните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов Отговорен редактор
търговия на дребно строителство Промишленост Бизнес климат услуги българска икономика
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес