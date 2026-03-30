Бизнес климатът в България се влошава в почти всички сектори

През март 2026 г. общият показател на бизнес климата в България намалява с 3,8 пункта в сравнение с февруари в резултат на неблагоприятния бизнес климат в промишлеността, търговията на дребно и в сектора на услугите. Това съобщи Националният статистически институт (НСИ). Единственият сектор, в които показателят не се понижава, а запазва равнището си от преходния месец февруари, е секторът строителство.

През февруари показателят запазваше приблизително равнището си от предходния месец.

Бизнес климатът по сектори

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността“ през март се понижава с 1,3 пункта, което се дължи на неблагоприятните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията.

В строителството бизнес климатът запазва равнището си от преходния месец.

В търговията на дребно бизнес климатът намалява с 6,9 пункта заради изместване на оценките и очакванията на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията от „добро“ към запазване на „същото“

В сектора на услугите бизнес климатът спада с 9,6 пункта в резултат на резервираните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията.

