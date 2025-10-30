Бизнес климатът в България се влошава във всички сектори

През октомври 2025 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 4,7 пункта в сравнение с предходния месец, като понижение на показателя е регистрирано във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" намалява през октомври с 3,3 пункта в резултат на неблагоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.

В строителството показателят се понижава с 3 пункта заради, влошените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.

В търговията на дребно спадът е с 9,6 пункта заради изместване на оценките и очакванията на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията от "по-добро" към запазване на "същото".

В услугите понижението е с 4,5 пункта заради резервираните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията.

Бизнес климатът в България се влоши рязко