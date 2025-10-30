Любопитно:

Бизнес климатът в България се влошава във всички сектори

30 октомври 2025, 16:55 часа 174 прочитания 0 коментара
Бизнес климатът в България се влошава във всички сектори

През октомври 2025 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 4,7 пункта в сравнение с предходния месец, като понижение на показателя е регистрирано във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" намалява през октомври с 3,3 пункта в резултат на неблагоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.

В строителството показателят се понижава с 3 пункта заради, влошените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.

Още: Сред българите нараства песимизмът за личните финанси: Проучване

В търговията на дребно спадът е с 9,6 пункта заради изместване на оценките и очакванията на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията от "по-добро" към запазване на "същото".

В услугите понижението е с 4,5 пункта заради резервираните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията.

Бизнес климатът в България се влоши рязко

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
строителство Промишленост Бизнес климат българска икономика информация 2025
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес