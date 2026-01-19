Близо половин милиард лева вече са похарчени за 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй“

Около 500 милиона лева вече са похарчени до момента за развитието на проекта за нови мощности - 7-и и 8-и блок в АЕЦ "Козлодуй“. Това съобщи изпълнителният директор на "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“ Петьо Иванов пред журналисти по време на представяне на актуалния статут на проекта, постигнатия напредък до момента, ключовите етапи от предстоящия график, както и развитието на преговорния процес.

Още половин милиард и през 2026 г.

По думите му разходите и през тази година ще са около 500 милиона лева.

Още: По над половин милион евро загуба за АЕЦ "Козлодуй" заради лош ремонт - да или не? Въпроси към АЯР

Сред най-важните въпроси, на които следва да си отговорим, е каква точно ще бъде стойността на проекта, а това е динамично нещо, не е само по отношение на цената на строителството, и въпросът е какво е включено в цената и дали са оценени всички рискове, обясни той, цитиран от БТА.

Нашата основа цел през годината е да има ясна представа за цялостната стойност на проекта, добави той, но отказа да се ангажира с прогноза за сумата. Според него окончателното инвестиционно решение трябва да бъде прието в края на тази година или през следващата.

Иванов каза още, че ще има нужда от удължаване на договора за предварителни инженерни дейности с "Уестингхаус Електрик Къмпани“ за срок между 12 и 14 месеца.

Още: Подписаха ключов договор за новите блокове на АЕЦ "Козлодуй"

До 2030 г. се очаква да бъде излят първият ядрен бетон за блок 7 на АЕЦ "„Козлодуй“, каза Николай Миладинов директор на дирекция "Управление на проекта“. Той посочи още, че до няколко седмици ще бъде подадена нотификация до Европейската комисия за разрешение за отпускане на държавна помощ за проекта.

Алекс Нестор, председател на Борда на директорите на "АЕЦ Козлодуй - Нови Мощности“, посочи, че това не е само най-големият инфраструктурен проект на държавата, но той е и много сложен. Според него това не е само ядрен проект, но и високотехнологичен.