"Боташ" в нова посока? Бивш шеф от частния сектор поема "Булгаргаз", има и още промени в борда

Правителството на Румен Радев смени ръководството на още едно държавно предприятие. С решение от 16 юли новият Съвет на директорите на Българския енергиен холдинг (БЕХ) е освободил трима от членовете на директорския борд на "Булгаргаз" - дружество, което е под шапката на БЕХ. Доскорошният изпълнителен директор Веселин Синабов е сменен от бивш шеф на компанията "Петрол" - Георги Татарски. Решението е внесено за вписване в Търговския регистър.

Отстранените от борда

Синабов, който от над две години бе начело, остава в съвета на директорите. Поста си запазва и Михаил Милков. Отстранени са обаче Иван Топчийски, Бянка Рачева и Мариян Филиповски.

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Новите в Съвета на директорите на "Булгаргаз" освен Татарски са Веселина Канатова-Бучкова и Велислав Йонев.

Веселина Канатова-Бучкова беше четири години в борда на БЕХ. Тя бе вкарана там през 2021 г. от настоящия ръководител на холдинга Андрей Живков, който тогава беше служебен министър. Сега тя ще е председател на Съвета на директорите на "Булгаргаз".

Велислав Йонев допреди седмици беше в борда на "Национална спортна база". Той обаче се задържа там едва четири месеца. Йонев все още притежава три дружества - "Йона Билд", което се занивама с инвестиции в недвижими имоти, и строителните "ВБТ Инвест" и "ВЕМ Инвест", по данни на "Медиапул".

Тримата нови са назначени до провеждането на конкурс за длъжностите, но не повече от 6 месеца.

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Договорът с "Боташ" е замразен: сега накъде?

Снимка: БГНЕС

Всичко това се случва, докато "Булгаргаз" ще трябва да преговаря с турската енергийна компания "Боташ" за съдбата на временно замразения договор за достъп до турската газопреносна мрежа. Замразяването е за 15 месеца и бе договорено след среща на премиера Румен Радев с турския президент Реджеп Ердоган, като в този период ще се плаща само за използвания капацитет на турската газопреносна мрежа. Започва работа по преработка на договора, като предстои предоговаряне спрямо актуалните пазарни условия.

Според Радев страната ни не е поела никакви други скрити ангажименти, за да може контрактът да бъде замразен.

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По договора с "Боташ" се резервират над 1.8 млрд. куб.м газ за доставка на турска територия и пренос до България до края на 2036 г. Този капацитет е две трети от българското потребление и на практика не е необходим на българския пазар. Страната дължи по 500 хил. евро на ден, независимо дали се пренася газ, или не, като срокът за договора е 13 години. Той бе подписан през 2023 г. от служебното правителство на Гълъб Донев, назначено тогава от президента Румен Радев.

Дългът на "Булгаргаз" досега е над 360 млн. долара, обяви преди дни премиерът Румен Радев и каза, че той ще бъде уреден, без да натоварва финансите на България. "Булгаргаз" завърши 2025 г. със загуба от над 267 млн. лв.

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