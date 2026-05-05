Новата власт:

България е на едно от челните места в ЕС по евтин газ

05 май 2026, 16:02 часа 384 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
България е на едно от челните места в ЕС по евтин газ

В България цената на газа за битовите потребители е 6,48 евро за 100 киловата, което позиционира страната ни на пето място сред страните от ЕС. Това сочат най-новите данни на европейската статистическа агенция Евростат. Според тях най-ниски цени на природния газ в ЕС се отчитат в Унгария (3,40 евро за 100 киловатчаса), Хърватия (5,43 евро) и Румъния (5,66 евро).

Най-скъп газ

Швеция регистрира най-високи цени от 20,92 евро за 100 киловатчаса, следвана от Нидерландия (17,19 евро) и Италия (14,81 евро).

Още: КЕВР обяви новата цена на природния газ

Изразени в стандарт на покупателна способност (СПС), най-високите цени на природния газ за домакинства през втората половина на 2025 г. се наблюдават в Швеция (17,16 евро за 100 киловатчаса), Португалия (17,04 евро) и Италия (15,48 евро). За същия период с най-ниски цени, базирани на СПС, са Унгария (4,67 евро), Люксембург (6,75 евро) и Словакия (7,58 евро). България е в средата на класацията с цена на природния газ, изразена спрямо СПС, от 10,57 евро за 100 киловатчаса през второто полугодие на 2025 г.

Най-висок дял на данъците и таксите, платени от битовите потребители за природен газ, регистрира Нидерландия (51,8 на сто), Дания (48,9 на сто) и Швеция (35,9 на сто), докато най-нисък е в Хърватия (4,8 на сто), Гърция (8,1 на сто) и Белгия (16,5 на сто).

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

През второто полугодие на 2025 г. цената на природния газ за домакинствата в Европейския съюз продължава да отбелязва сезонни колебания, като моделът, наблюдаван преди енергийната криза от 2022 г., постепенно се възстановява.

Още: Пазарът на втечнен газ ще остане напрегнат до 2027 г.: Анализ

Средните цени на газа за домакинствата за периода юли-декември 2025 г., с включени към тях данъци и такси, се повишават до 12,28 евро за 100 киловатчаса спрямо 11,43 евро през първото полугодие на м.г., или с приблизително 7,4 на сто. Нивата са сходни с тези от второто полугодие на 2024 г., като данъците остават непроменени.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Природен газ цена на газа газ
Пламен Иванов
Пламен Иванов Редактор
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес