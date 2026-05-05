България е на едно от челните места в ЕС по евтин газ

В България цената на газа за битовите потребители е 6,48 евро за 100 киловата, което позиционира страната ни на пето място сред страните от ЕС. Това сочат най-новите данни на европейската статистическа агенция Евростат. Според тях най-ниски цени на природния газ в ЕС се отчитат в Унгария (3,40 евро за 100 киловатчаса), Хърватия (5,43 евро) и Румъния (5,66 евро).

Най-скъп газ

Швеция регистрира най-високи цени от 20,92 евро за 100 киловатчаса, следвана от Нидерландия (17,19 евро) и Италия (14,81 евро).

Още: КЕВР обяви новата цена на природния газ

Изразени в стандарт на покупателна способност (СПС), най-високите цени на природния газ за домакинства през втората половина на 2025 г. се наблюдават в Швеция (17,16 евро за 100 киловатчаса), Португалия (17,04 евро) и Италия (15,48 евро). За същия период с най-ниски цени, базирани на СПС, са Унгария (4,67 евро), Люксембург (6,75 евро) и Словакия (7,58 евро). България е в средата на класацията с цена на природния газ, изразена спрямо СПС, от 10,57 евро за 100 киловатчаса през второто полугодие на 2025 г.

Най-висок дял на данъците и таксите, платени от битовите потребители за природен газ, регистрира Нидерландия (51,8 на сто), Дания (48,9 на сто) и Швеция (35,9 на сто), докато най-нисък е в Хърватия (4,8 на сто), Гърция (8,1 на сто) и Белгия (16,5 на сто).

През второто полугодие на 2025 г. цената на природния газ за домакинствата в Европейския съюз продължава да отбелязва сезонни колебания, като моделът, наблюдаван преди енергийната криза от 2022 г., постепенно се възстановява.

Още: Пазарът на втечнен газ ще остане напрегнат до 2027 г.: Анализ

Средните цени на газа за домакинствата за периода юли-декември 2025 г., с включени към тях данъци и такси, се повишават до 12,28 евро за 100 киловатчаса спрямо 11,43 евро през първото полугодие на м.г., или с приблизително 7,4 на сто. Нивата са сходни с тези от второто полугодие на 2024 г., като данъците остават непроменени.