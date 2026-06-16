Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

България е втора в ЕС по ръст на почасовите заплати

16 юни 2026, 14:39 часа 649 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
България е втора в ЕС по ръст на почасовите заплати

България остава сред страните с най-високо увеличение на почасовите възнаграждения в ЕС през първото тримесечие на 2026 г. Това сочат публикувани днес данни на Евростат. На годишна база ръстът на почасовото заплащане в нашата страна достига 13,2 на сто, което нарежда България на второ място след лидера Унгария (16,4 на сто) и преди третия Хърватия (9,2 на сто).

Най-слаб ръст е отчетен в Малта –1,3 на сто, Франция – 1,8 на сто, както и в Дания и Латвия – по 2,5 на сто и за двете.

Още: При €100 000 заплата годишно, колко прибираш след данъци: Българите печелим най-много от всички европейци

Разходите за възнаграждения в ЕС

Разходите на работодатели за отработен час (разходите за възнаграждения и такива, които са свързани с тях - осигуровки и други) през първото тримесечие на 2026 г. са се увеличили с 3,6 на сто в Европейския съюз и с 3,2 на сто в еврозоната на годишна база, сочат публикувани днес данни на Евростат.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Основните компоненти на разходите за труд - възнагражденията и другите разходи, също бележат ръст. В еврозоната почасовите възнаграждения са нараснали с 3,4 на сто, а разходите извън заплатите – с 2,9 на сто. За ЕС увеличението е съответно 3,7 на сто за заплатите и 3,2 на сто за останалите разходи. 

По икономически дейности в еврозоната разходите за труд нарастват с 3,3 на сто в обществената сфера и с 3,2 на сто в т. нар. бизнес икономика (обхващаща повечето дейности в частния сектор). Най-слаб ръст се наблюдава в сектора на услугите - с 3,1 на сто, докато в строителството увеличението достига 4,1 на сто, а в промишлеността е 3,2 на сто. 

В ЕС тенденцията е сходна - с 3,7 на сто в обществената сфера и с 3,5 на сто в т. нар. бизнес икономика, като по сектори ръстовете са съответно 3,6 на сто в промишлеността, 4,2 на сто в строителството и 3,4 на сто в услугите. 

Още: Голямото догонване: България е забогатяла най-много в Европа за последните 5 години

Сред икономическите дейности в ЕС най-голямо увеличение на почасовите възнаграждения е регистрирано при дейностите в добивната промишленост - 5,7 на сто, следвани от сектора на недвижимите имоти и професионалните, научни и технически дейности – по 4,8 на сто. В строителството и образованието увеличението е по 4,4 на сто. 

Най-слаб ръст е регистриран в професионалните, научни и технически дейности - 1 на сто, в хотелиерството и ресторантьорството - 2,7 на сто при изкуствата и развлеченията - 2,8 на сто. 

При допълнителните разходи извън заплатите най-голямо увеличение се наблюдава в добивната промишленост - 5,3 на сто, следвана от информационните и комуникационните дейности - 4,5 на сто, административните услуги - 4,4 на сто, както и строителството и други услуги - по 3,8 на сто. 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
разходи за труд Заплати заплата възнаграждения разходи
Пламен Иванов
Пламен Иванов Редактор
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес