България е втора в ЕС по ръст на почасовите заплати

България остава сред страните с най-високо увеличение на почасовите възнаграждения в ЕС през първото тримесечие на 2026 г. Това сочат публикувани днес данни на Евростат. На годишна база ръстът на почасовото заплащане в нашата страна достига 13,2 на сто, което нарежда България на второ място след лидера Унгария (16,4 на сто) и преди третия Хърватия (9,2 на сто).

Най-слаб ръст е отчетен в Малта –1,3 на сто, Франция – 1,8 на сто, както и в Дания и Латвия – по 2,5 на сто и за двете.

Още: При €100 000 заплата годишно, колко прибираш след данъци: Българите печелим най-много от всички европейци

Разходите за възнаграждения в ЕС

Разходите на работодатели за отработен час (разходите за възнаграждения и такива, които са свързани с тях - осигуровки и други) през първото тримесечие на 2026 г. са се увеличили с 3,6 на сто в Европейския съюз и с 3,2 на сто в еврозоната на годишна база, сочат публикувани днес данни на Евростат.

Основните компоненти на разходите за труд - възнагражденията и другите разходи, също бележат ръст. В еврозоната почасовите възнаграждения са нараснали с 3,4 на сто, а разходите извън заплатите – с 2,9 на сто. За ЕС увеличението е съответно 3,7 на сто за заплатите и 3,2 на сто за останалите разходи.

По икономически дейности в еврозоната разходите за труд нарастват с 3,3 на сто в обществената сфера и с 3,2 на сто в т. нар. бизнес икономика (обхващаща повечето дейности в частния сектор). Най-слаб ръст се наблюдава в сектора на услугите - с 3,1 на сто, докато в строителството увеличението достига 4,1 на сто, а в промишлеността е 3,2 на сто.

В ЕС тенденцията е сходна - с 3,7 на сто в обществената сфера и с 3,5 на сто в т. нар. бизнес икономика, като по сектори ръстовете са съответно 3,6 на сто в промишлеността, 4,2 на сто в строителството и 3,4 на сто в услугите.

Още: Голямото догонване: България е забогатяла най-много в Европа за последните 5 години

Сред икономическите дейности в ЕС най-голямо увеличение на почасовите възнаграждения е регистрирано при дейностите в добивната промишленост - 5,7 на сто, следвани от сектора на недвижимите имоти и професионалните, научни и технически дейности – по 4,8 на сто. В строителството и образованието увеличението е по 4,4 на сто.

Най-слаб ръст е регистриран в професионалните, научни и технически дейности - 1 на сто, в хотелиерството и ресторантьорството - 2,7 на сто при изкуствата и развлеченията - 2,8 на сто.

При допълнителните разходи извън заплатите най-голямо увеличение се наблюдава в добивната промишленост - 5,3 на сто, следвана от информационните и комуникационните дейности - 4,5 на сто, административните услуги - 4,4 на сто, както и строителството и други услуги - по 3,8 на сто.