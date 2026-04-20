България отбеляза най-голям ръст на строителната продукция от над четири години

20 април 2026, 15:09 часа 248 прочитания 0 коментара
Снимка: Столична община
В България строителната продукция се е разширила с най-голям месечен темп от повече от четири години и половина, отбелязвайки 3,1-процентов ръст през февруари спрямо януари. Последният път, когато страната ни регистрира по-значителен ръст на строителната продукция, беше през юни 2021 г. Това сочат най-новите сезонно коригирани данни на Евростат. През януари, отнесено към декември 2025 г., родната строителна продукция спадна с 1,7 на сто.

На годишна база през февруари т.г. генерираната от българския строителен сектор продукция е нараснала със 7,9 на сто след увеличение с 2,8 на сто, записано през първия месец на 2026 г. През февруари България е била четвърта в ЕС по годишен ръст на строителната продукция след Словения, Румъния и Словакия.

Още: България е трета в ЕС по спад на строителната продукция

Строителната продукция в ЕС и еврозоната

Продукцията на строителния сектор е намаляла с 0,2 на сто в еврозоната и е нараснала с 0,1 на сто в Европейския съюз през февруари спрямо януари 2026 г..

През януари строителната продукция се понижи с 1,3 на сто в еврозоната и с 2,1 на сто в ЕС.

На годишна основа през февруари 2026 г. строителният сектор е отслабнал с 1,9 на сто във валутната зона, както и с 2 на сто в ЕС.

В еврозоната през февруари спрямо януари продукцията в строителството се е увеличила с 0,2 на сто при сградното строителство и с 0,2 на сто при гражданското строителство, докато при специализираните строителни дейности се е понижила с 0,3 на сто.

Още: Строителната продукция нараства в България и ЕС

В ЕС се отчита ръст от 0,7 на сто при сградното строителство и 0,5 на сто при гражданското строителство, а при специализираните дейности - спад от 0,2 на сто.

Сред страните членки, за които има налични данни, най-голям месечен спад в строителната продукция е регистриран в Полша (-3,7 на сто), Белгия и Франция (по -1,4 на сто) и Германия (-1,2 на сто). Най-голямо увеличение се отчита в Румъния (8,7 на сто), Словения (5,5 на сто) и Словакия (5,4 на сто).

На годишна основа в еврозоната през февруари 2026 г. продукцията в строителството е намаляла с 8,1 на сто при сградното строителство, с 1,9 на сто при гражданското строителство и с 0,1 на сто при специализираните дейности. В ЕС спадът е бил съответно 7,2 на сто, 2,7 на сто и 0,5 на сто.

Сред държавите членки най-голям годишен спад е отчетен в Полша (-13,7 на сто), Испания (-10,2 на сто) и Франция (-3,5 на сто), а най-значителен ръст - в Словения (24,1 на сто), Румъния (15,6 на сто), Словакия (8,2 на сто) и България (7,9 на сто).

Пламен Иванов
