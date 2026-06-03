България отново е първа в ЕС по ръст на производствените цени в промишлеността

Цените на производител в промишлеността в България са нараснали с 14,5 на сто през април на годишна база, което е най-високото увеличение сред държавите в Европейския съюз. Това показват първоначалните данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес. През март страната ни (с ръст от 7,5 на сто) бе изместена от първото място от Румъния (7,8 на сто). През февруари България отново бе страната в ЕС с най-голям годишен темп на покачване на производствените цени.

След България най-голям ръст през април е отчетен в Литва с 13,1 на сто и Румъния с 11,5 на сто.

Спад на цените е регистриран в Люксембург (-3,7 на сто), Естония (-1,2 на сто), Кипър (-0,7 на сто) и Латвия (-0,6 на сто).

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В еврозоната и в ЕС

В еврозоната и в Европейския съюз като цяло цените на производител са се повишили с 4,9 на сто през април спрямо същия месец на 2025 г.

На месечна база, спрямо март 2026 г., цените на промишлените производители са се увеличили с 0,6 на сто в еврозоната и с 0,7 на сто в ЕС. През март беше отчетен ръст съответно от 3,4 на сто и 3,1 на сто.

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В еврозоната през април цените на междинните стоки са се повишили с 1,8 на сто на месечна база, капиталовите стоки и дълготрайните потребителски стоки са поскъпнали с по 0,3 на сто, докато цените на енергията са намалели с 0,4 на сто. При недълготрайните потребителски стоки не е отчетена промяна.

В ЕС междинните стоки също са поскъпнали с 1,8 на сто, енергията – с 0,3 на сто, а капиталовите и дълготрайните потребителски стоки – с по 0,3 на сто. Цените на недълготрайните потребителски стоки са останали без промяна.

Най-голямо месечно увеличение на цените на производител е отчетено в Дания (+3,0 на сто), Хърватия (+2,7 на сто) и Белгия (+2,4 на сто). Най-голям спад е регистриран във Франция (-2,1 на сто), Естония (-0,8 на сто) и Швеция (-0,3 на сто).

На годишна база цените на енергията в еврозоната са се повишили с 12,3 на сто, а в ЕС – с 12,6 на сто. Междинните стоки са поскъпнали с 3,9 на сто в еврозоната и с 3,7 на сто в ЕС.

Цените в промишлеността без енергийния сектор са се увеличили с 2,3 на сто в еврозоната и с 2,1 на сто в ЕС.