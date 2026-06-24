"България заслужава подобна реформа": ГЕРБ възприе идея на "Синя България" за бюджетна котва в Конституцията

Бившият финансов министър и депутат от ГЕРБ - СДС Владислав Горанов обяви, че партията на Бойко Борисов подкрепя концептуално идеята на "Синя България" на Петър Москов за създаването на котва в Конституцията по отношение на държавния дълг. Предложението е за изменение в Конституцията, като за целта ГЕРБ ще помогнат на "Синя България" да организират дебат по инициативата им.

Горанов смята, че България заслужава подобна реформа. "Няколко пъти в различните дебати в определянето на лимит за дълг, загатнах моите подозрения, че тези 3.8 млрд., които се гласуваха от българския парламент, може да се окажат недостатъчни. Моите подозрения са, че лимитът за държавен дълг ще надхвърли 3.8 мрлрд. дълг", добави Горанов.

Идеята на "Синя България"

"Синя България" предлага залагане в Конституцията на ограничение за растежа на държавния дълг от половин процент от БВП за предходната година по германски модел. Това ограничение предлагаме да включва както преките държавни заеми, така и всички гарантирани от държавата задължения, както и условно гарантираните задължения от държавата на общини, общински фирми и държавни дружества, обясни Никола Янков от "Синя България".

"Лечебната билка" срещу политическия популизъм

"Предложението е свързано с промяна в Конституцията, която започва да действа за бюджета от 2027 г.", заяви лидерът на "Синя България" Петър Москов.

Той заяви, че извън чисто икономическите параметри те влагат и чисто политически параметри.

В контекста на днешния празник Еньовден, Москов заяви, че тази фискална бюджетна котва е един вид лечебна билка срещу политическия популизъм и безотговорност.

"Това не е разговор за миналото. Ние не търсим отговорност за това, което се е случвало досега. Търсим политически консенсус за възможно различно бъдеще", заяви още Москов. ОЩЕ: "Взима пораженчески дълг, вместо да прави реформи": Николай Василев с критика към правителството и бюджета