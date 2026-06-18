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"Взима пораженчески дълг, вместо да прави реформи": Николай Василев с критика към правителството и бюджета

18 юни 2026, 8:07 часа 1139 прочитания 1 коментар
Снимка: Actualno.com
"Взима пораженчески дълг, вместо да прави реформи": Николай Василев с критика към правителството и бюджета

България си създава имиджа по света, гледайки в друга посока и се превръща в новата Унгария. Относно инфлацията – нямаме проблем и не бих искал хората да бъдат облъчвани с тази информация. Не смятам, че инфлация от няколко процента трябва да е големия проблем на България. Тя е била много по-висока от сега и то при по-ниски заплати. Но ако бюджетната политика продължава с дългове и дефицити, догодина ще имаме по-висока инфлация. Това каза бившият министър на икономиката Николай Василев в ефира на Нова телевизия.

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Относно взимането на нов дълг, той обясни, че тъй като правителството не знае какво да прави, взима „пораженчески дълг“. „Правителството спомена за микроскопични планове за мерки и реформи и след това се отказаха от някой от тях. Трябва да се орежат разходите с 6 млрд. евро. Аз съм го смятал“, каза той.

Василев припомни, че правителството на Росен Желязков си е отишло, защото не направи нищо с бюджета. „Казаха, че искат да са готини, че няма да са лоши и си получиха протестите от млади хора. В момента има страхливост“, коментира той.

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Попитан какво би направил, Василев отговори, че трябва да се направят съкращения в държавната администрация и да се оптимизира публичния сектор. „Ако знаеш какво искаш да постигнеш, не философстваш, а го правиш“, каза той.

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Бюджет Инфлация Държавен дълг Николай Василев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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