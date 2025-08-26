Българите са поръчали 57% повече луковици, семена и разсад за градините си тази година

Лятото е сезонът за живот на открито и eMAG се утвърждава като предпочитана дестинация за всички, които искат да обновят своята градина, балкон или двор. От инструменти и напоителни системи до градински мебели, семена и басейни – платформата предлага богато разнообразие за всеки вкус и нужда.

Моментът не би могъл да е по-подходящ. При рекордни температури и все повече време, прекарано навън, търсенето на продукти за градината нараства. Категорията отчита значително увеличение на продажбите в редица подкатегории, включително увеличение от 57% на годишна база при поръчките на луковици, семена и разсад.

Сред най-често поръчваните продукти този сезон са препарати срещу вредители, водоструйки, градински столове и шезлонги, саксии и цветарници, както и басейни и аксесоари за тях – показателно за това как потребителите оптимизират своите външни пространства. Градинските мебели остават неизменна лятна необходимост – особено столове и шезлонги, градински чадъри и павилиони, люлки и хамаци, които са сред най-търсените продукти. Отбелязва се и интерес към декорация и персонализация, виден от повишеното търсене на продукти като огради, метални арки, защитни мрежи за водосточни тръби и декоративни перголи.

Потребителите проявяват засилено внимание към напоителни системи, като поръчките на програмируеми таймери, конектори, пръскачки и аксесоари за маркучи се увеличават с 43% в сравнение с миналата година. Категорията за барбекю също отбелязва стабилен ръст от 15% на годишна база, като най-продавани по брой артикули са аксесоари като покривала за грил, комплекти с прибори за грил, фолио, пръчки за шишчета и запалителни таблетки.

Подкатегории като скарификатори, аератори и култиватори също се радват на сериозен интерес, с над 130% увеличение на продажбите спрямо миналата година. От началото на годината са поръчани над 3000 басейна, като надуваемите модели и правоъгълни или кръгли басейни с метална рамка са в Топ 10.

По-голямата част от продуктите идват от търговци в eMAG Marketplace, което осигурява както разнообразие, така и конкурентни цени. Тази богата селекция прави платформата идеална за всякакъв вид нужди.

„Предлагаме една дестинация за лятното пазаруване. Независимо дали преобразявате двора, организирате градинско парти или засаждате първите си домати – в eMAG има всичко на едно място“, казва Силвиу Гугуи, управител на eMAG България. „А с предимствата на Genius абонамента е по-лесно от всякога да получите своите сезонни стоки от първа необходимост бързо и на достъпни цени.“