Рязка промяна в цената на петрола след думи на Зеленски

21 ноември 2025, 10:02 часа 90 прочитания 0 коментара
Цената на петрола спадна с около 1,5 на сто в днешната последна за седмицата азиатска търговия. Суровината поевтинява за трета поредна сесия, след като Вашингтон настоя за мирно споразумение между Русия и Украйна, а украинският президент Володимир Зеленски се съгласи да работи по мирния план, изготвен от САЩ и Русия, което би могло да увеличи предлагането на световния пазар, предаде Ройтерс. 

Цените

Фючърсите на сорта Брентt, който е референтен за Европа, изгубиха 93 цента или 1,5 на сто до 62,45 долара за барел тази сутрин българско време.

Котировките на американския лек суров петрол се понижиха с 98 цента или 1,7 на сто до 58,02 долара за барел.

И двата контракта се очаква да поевтинеят с над 2,5 на сто тази седмица поради опасения от свръхпредлагане.

Пазарните нагласи към разпродавания се засилиха, след като Вашингтон настоя за мирен план между Киев и Москва, за да се сложи край на тригодишната война на Русия в Украйна.

"Тъй като Украйна все още не е отхвърлила официално предложеното споразумение, дори малките шансове за сключването му оказват натиск върху цените, тъй като то би премахнало голяма част от геополитическата рискова премия, заложена в цената на суровия петрол“, коментира Тони Сикамор от IG.

На този фон санкциите срещу водещите руски производители на петрол "Роснефт“ и "Лукойл“ влизат в сила от днес.

Пламен Иванов
