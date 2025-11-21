САЩ санкционираха българка заради Иран

Съединените американски щати наложиха вторични санкции на българката Пенка Иванова във връзка с нарушаване на петролното ембарго срещу Иран. Това става ясно от актуализирана информация в сайта на OFAC - Службата за контрол на чуждестранните активи към финансовото министерство на САЩ. Българката е родена на 8 юни 1977 г. в гр. Раковски. От данните става ясно, че тя е свързана с Елиас Тумадж.

На Пенка Иванова ѝ е забранено да влиза в САЩ и да провежда бизнес с американци. Не е предоставена повече информация за нея. В българския Търговски регистър няма данни за нея след търсене по три имена.

Санкционирани са физически и юридически лица, кораби и самолети

Американското министерство на финансите обяви в четвъртък, че е добавило нова група лица, компании, кораби и самолети към списъка си със санкции, свързани с Иран. Мерките бяха въведени като част от усилие на Вашингтон да се прицели към „нефтена мрежа, подкрепяща военния сектор на Иран“.

Според подробностите, публикувани на уебсайта на Министерството на финансите, новите санкции обхващат 14 физически лица, 24 компании, 10 кораба и 7 самолета, всички санкционирани съгласно различни американски закони и изпълнителни заповеди.

Снимка: iStock

В списъка са включени граждани още на Сингапур, Иран, Канада. Компаниите, срещу които са насочени ограниченията, са базирани в различни юрисдикции, включително Обединените арабски емирства, Гърция, Сингапур, Либерия, Германия, Панама, Индия и Иран. Освен това санкциите засягат и иранската петролна компания Sepehr Energy.

Санкционираните кораби са плавали под флага на Панама, Коморските острови, Камерун и Гамбия. Всичките седем самолета пък са включени в списъка заради връзките си с частната иранска авиокомпания Mahan Air.

Вашингтон заявява, че тази мярка е част от по-широката му кампания за икономически натиск върху Иран. САЩ изискват и американските компании и фирми, опериращи в трети страни, да спазват тези санкции.