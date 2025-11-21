Бизнесът: Ще вдигнем цените на храните, БАБХ: Таксите сега са по случайност

Бизнесът неизбежно ще бъде принуден да вдигне цените на храните. Повод за последното недоволство на бранша станаха новите държавни такси, които Българска агенция за контрол и безопасност на храните (БАБХ) възнамерява да му наложи.

От БАБХ пък се оправдават, че вдигането на налозите не е изненадваща новина, а дълго готвена промяна, а времето за налагането й е избрано случайно.

Гответе се за поскъпване през 2026 г.

"Трябва да кажем истината. През 2026 г. ръстът на цените на храните ще бъде увеличен заради увеличения административен натиск от една страна в бюджета в посока осигуровки, допълнителна данъчна тежест. От друга страна себестойността ни расте поради повишените енергийни и транспортни разходи, а от трета страна, както виждате - административната тежест по отношение на такси, които събира Българска агенция за контрол и безопасност на храните". Това заяви Мариана Кукушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите.

Според нея всички тези промени няма как да не се отразят върху себестойността на продукцията.

Източник: iStock

"При положение, че се покачват нашите задължения към държавния бюджет, виждате, че себестойността на нашите продукти става съвсем различна. Тя не може да бъде акумулирана дълго време от нас като производители, защото би довела единствено и само до ликвидиране на предприятия, така че хлябът независимо, че е символ на социалния мир, е стока като всички останали пазарни стоки, така че очаквам, че цената на хляба ще започне да се променя", коментира още Кукушева.

БАБХ: Чуваме бизнеса

Кремена Стоева от дирекция "Контрол на храните" в БАБХ заяви в отговор на недоволството на браншовите организации, че от Агенцията чуват бизнеса, който възропта срещу шоковото увеличение на държавните такси с между 10 и 30 пъти от 1 януари.

Подготвят се предложения, с които да бъде удовлетворен бизнесът, до постигане на окончателно споразумение.

Стоева допълни, че новите такси ще бъдат отложени. Напълно сме отворени да осигурим плавно преминаване към европейската валута, заяви тя, цитирана от БНР.

Източник: БГНЕС

Повишението сега е случайност и съвпадение

"Новата тарифа е изпратена още през 2023 г. на 76 браншови организации. В рамките на общественото обсъждане, което протече от 2 август до 2 септември, те имаха възможност да дадат тяхното становище. Всички становища са разгледани в процедурата по съгласуване. Редът по съгласуване на нормативен документ напълно е спазен. Тарифата се подготвя от 2020 година. Това е дълъг период. Случайно съвпадение е, че съвпадна с всички други промени в цените", заяви Стоева.

"Това е дълъг процес, с който бизнесът се е запознал. Изненадата идва от това, че съвпада с въвеждането на еврото в България. Най-голямата драстичност при повишаване на таксите е в регистрацията на обектите по Закона за храните", коментира още експертът.

