Българската рецепта за спасение на "Лукойл Нефтохим": В Германия вече опитаха и не става

След мащабните санкции на САЩ срещу руските енергийни гиганти "Лукойл" и "Роснефт" България се оказа в сложна ситуация, защото трябва да реши съдбата на рафинерията край Бургас до 21 ноември. Причината - наказателните мерки засягат и дружества, в които руските компании пряко или косвено притежават 50 и повече процента от капитала, какъвто е случаят с "Лукойл Нефтохим". Вече се работи по различни опции, за да може съоръжението да продължи да функционира, включително назначаване на специален представител на държавата, стана ясно от думи на премиера Росен Желязков.

"Предстои скрийнинг и проучване на възможността за назначаване на управител, както и всички други опции, които българското законодателство позволява", уточни министър-председателят.

В Германия обаче също опитаха подобна опция, която засега е неуспешна - изглежда, банките са изключително предпазливи и настояват да има изключение от американските санкции, иначе дори синдик не би свършил работа. Там случаят е с "Роснефт", която все още притежава три рафинерии в Германия, поставени обаче под държавно управление.

Берлин търси изключение от наказателните мерки

Берлин търси изключение от американските санкции срещу германския бизнес на руската петролна компания "Роснефт", съобщава Reuters, цитирайки източник, запознат с правителствените дискусии. Това става, след като банките заявиха, че наказателните мерки могат да ги спрат да работят с местния доставчик.

Снимка: БГНЕС

Германският бизнес на "Роснефт" се контролира от властите в страната, но е собственост на Русия. Той е ключов доставчик, който пренася и рафинира петрол за бензиностанции и някои летища в най-голямата икономика в Европа. Германското подразделение на "Роснефт", което включва дялове в рафинериите Schwedt, MiRo и Bayernoil, беше поставено под правителствено управление през 2022 г. след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна, която разтърси енергийните връзки с Москва.

Говорител на германското министерство на икономиката сега казва, че санкциите на САЩ не трябва да се прилагат към германския бизнес на "Роснефт", тъй като той е отделен от руската компания майка и е под германски контрол. От "Роснефт" и от Министерството на финансите на САЩ засега няма официална позиция по темата.

Санкциите на Съединените щати следват подобна стъпка, предприета миналата седмица от Великобритания, която наложи ограничения на „Роснефт“ и „Лукойл“. Няколко дни по-късно Лондон издаде специален лиценз, позволяващ на бизнеса да работи с две германски дъщерни компании на „Роснефт“ - с мотива, че те са под германски държавен контрол. Това е станало след лобиране от страна на германското правителство, казва източникът на Reuters.

Притесненията на банките

САЩ могат да наложат санкции на банки, работещи с компании от черния списък, като прекъснат достъпа до долара, затова финансовите институции в Германия са крайно предпазливи. Това е общовалиден пример - загубата на достъп до американската валута би хвърлила всяка банка в криза.

У нас БНБ вече обяви, че кредитните институции самостоятелно ще вземат решения относно своите договорни взаимоотношения с потенциално засегнати клиенти. Те трябва да го правят, спазвайки Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Съответно, трябва да оценяват дали има риск САЩ да им наложат вторични санкции заради взаимоотношения с някой (първично) санкциониран. Под "някой" се разбират както юридически лица, така и физически: БНБ се активизира заради санкциите на САЩ срещу "Лукойл" и даде оценка на риска за банките ни.

Досега Берлин се въздържа от национализиране на дейността на „Роснефт“, като вместо това предпочита да запази де факто контрол чрез попечителство, което все още оставя законната собственост в руски ръце.

Снимка: Lukoil

"Най-разумно е" България да поеме "Лукойл Нефтохим" под държавен контрол, "но не да я национализира", а да управлява доставките след 21 ноември, каза на 23 октомври пред Actualno.com Мартин Владимиров - директор на програма „Енергетика и климат“ в Центъра за изследване на демокрацията.

Особен управител: възможно ли е без изключение от санкциите?

В Закона за административното регулиране на икономическите дейности има текст, предвиждащ министърът на икономиката да назначава в "Лукойл Нефтохим" особен управител от името на държавата. Това може да стане, ако са налице обстоятелства, застрашаващи националната сигурност, обществения ред, доставката на критични ресурси, нарушаване на конкуренцията.

Може ли обаче банките да работят с дружеството само при подобен сценарий и без официално издадено изключение от санкциите на САЩ? Примерът от Германия показва, че явно това е доста трудно.

Коалицията на канцлера Фридрих Мерц търси гаранции, че рафинериите на "Роснефт" ще бъдат изключени от санкциите. "Правителството е в контакт с компетентните органи във Вашингтон", заяви германското министерство на икономиката.

Една от германските рафинерии е в основата на проблема

Рафинерията PCK в североизточния германски град Шведт буди особена тревога, казва източник на Financial Times. Тя е свързана с тръбопровода "Дружба" и на нея се пада повече от 12% от капацитета на Германия за рафиниране. Това я прави една от най-големите за преработка на петрол в страната.

Снимка: Фридрих Мерц, Getty Images

Тя представлява и политически проблем за управляващата коалиция между християндемократите на Мерц и социалдемократите, защото е голям работодател в бившата комунистическа провинция Бранденбург, където подкрепата за крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ е нараснала.

Сега рафинерията в Шведт се снабдява с казахстански суров нефт, но без инвестиции и перспективи за бъдещето нейната дейност бавно запада. Германската държава, която се въздържа от национализиране на активите, трябва да приема закон на всеки шест месеца, за да удължава доверителното управление, но не е в състояние да направи необходимите инвестиции за поддържане на производството. Междувременно „Роснефт“ отказва да продаде своя дял въпреки интереса от страна на Катарската инвестиционна агенция.

Берлин конфискува и „Газпром Германия“ - германското дъщерно дружество на контролирания от Кремъл гигант „Газпром“. Активите на компанията, преименувана на SEFE, включват най-голямото съоръжение за съхранение на синьо гориво в Германия - Rehden. Берлин беше принуден да спаси и Uniper - най-големия вносител на руски газ в страната, който беше доведен до ръба на несъстоятелността след началото на войната на Русия срещу Украйна.

