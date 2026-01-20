Българската стопанска камара пое председателството на АОБР

Българската стопанска камара (БСК) пое от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) ротационното председателство на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за 2026 г. на заседание на АОБР, състояло се вчера, съобщиха от Камарата. В съответствие с установения ротационен принцип председателят на Управителния съвет на АИКБ Румен Радев официално предаде председателството на АОБР за 2026 г. на председателя на Управителния съвет на БСК Добри Митрев.

Какво представлява АОБР?

АОБР е обединение на национално представителните организации на работодателите в България - АИКБ, БСК, Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Организацията е създадена през 1995 г. с цел единно представителство на българските работодатели на национално и международно ниво.

Председателството на АОБР от АИКБ през 2025 г. бе отчетено като успешно, с активна и координирана работа на работодателските организации в условията на динамичната икономическа среда, в която се намира страната, информират от БСК. Особен акцент бе поставен върху процесите и промените, свързани с подготовката за навлизането на България в еврозоната, както и върху защитата на интересите на бизнеса в този ключов преходен период.

Участниците приеха без изменения и допълнения отчета за дейността на АОБР за 2025 г. В рамките на заседанието бе обсъден и проектът на приоритети на АОБР за 2026 г., като след съгласуване и одобрение от членовете те ще бъдат официално представени.

