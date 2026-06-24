Цената на петрола продължава в същата посока след публикация на Тръмп

Цените на петрола продължиха да падат по време на азиатската търговия в сряда, 24 юни, защото опасенията от евентуални прекъсвания в доставките отслабнаха. Отделно, президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува петролните компании, че не понижават цените на бензина в съответствие с неотдавнашния спад в цените на суровия петрол. "Тези цени падат като камък!", написа републиканецът за цените на нефта в публикация в Truth Social.

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„С други думи, клиентите биват „ограбвани“. Наредих на Министерството на правосъдието незабавно да започне разследване по този въпрос. Цените на бензина по-добре да започнат да падат много по-бързо, отколкото виждам!“, добави той.

Карен Йънг, старши научен сътрудник в Центъра за глобална енергийна политика към Колумбийския университет, описа публикацията като „политически театър“, като отбеляза, че „всъщност цените на бензина в САЩ не функционират по този начин“. „Има щатски и местни данъци, които се начисляват върху цената на бензина на бензиностанциите в САЩ“, заяви Йънг в предаването Access Middle East на CNBC. „Всъщност всичко зависи от рафинериите, а отнема няколко седмици, преди цените на суровия петрол да спаднат, след което цените в рафинериите, а впоследствие и тези за крайните потребители, да могат наистина да реагират".

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Цените

Фючърсите на референтния за Европа суров петрол „Брент“ за август спаднаха с 0,91% до 76,38 долара за барел. Към момента на публикуване на статията цената е 76,75 долара.

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Фючърсите на американския West Texas Intermediate (WTI) за август отбелязаха спад от 0,94% до 72,52 долара за барел. Към момента на публикуване на статията цената е 72,87 долара.

Признак, че трафикът през Ормуз може да се върне към нормалното

Инвеститорите бяха окуражени и от признаците, че морският трафик през Ормузкия проток може да започне да се нормализира. Според Международната морска организация над 11 000 моряци, блокирани в Персийския залив, ще започнат да напускат района през пролива, след като са били осигурени гаранции за безопасност.

„Осигурихме необходимите гаранции за безопасност и внимателно проверихме условията за безопасно плаване, за да подкрепим тези операции“, заяви в изявление генералният секретар на организацията Арсенио Домингес.

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Домингес добави, че това ще се осъществи „в тясно сътрудничество с Иран, Оман, всички други крайбрежни държави в региона, Съединените щати и морската индустрия“.

Натискът върху веригата за доставки се е увеличил поради по-дългите транзитни периоди за корабите, блокирани в Ормузкия проток, и прекъсванията в капацитета за въздушен превоз, заяви главният изпълнителен директор на DHL Global Forwarding за Китай Адити Раскиня в предаването Squawk Box Asia на CNBC. „С отварянето на пролива много от тези проблеми потенциално би трябвало да се облекчат“, каза Раскиня, но отбеляза, че ще отнеме известно време, докато веригата за доставки се нормализира.