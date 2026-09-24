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Мартин Владимиров: Дизелът у нас с 20 евроцента по-скъп, рафинерията трупа огромни печалби

24 септември 2026, 7:57 часа 752 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Мартин Владимиров: Дизелът у нас с 20 евроцента по-скъп, рафинерията трупа огромни печалби

Високите цени на дизела в България се дължат основно на това, че търговците на едро обвързват стойностите с рекордните нива на средиземноморската борса. Това каза енергийният експерт Мартин Владимиров в ефира на Нова телевизия. По думите му това прави горивата у нас с около 20 евроцента по-скъпи, отколкото би трябвало да бъдат. "Макар производствените разходи на рафинериите да са сравнително стабилни, световният недостиг на дизел тласка борсовите цени нагоре, а родната рафинерия реализира огромни печалби", поясни той.

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Експертът смята, че ситуацията на вътрешния пазар се характеризира с необичаен парадокс. От една страна, в страната са влезли 4,9 милиона тона горива и суров нефт, което покрива близо 90% от годишното потребление на държавата и създава сериозно свръхпредлагане. От друга страна, макар по икономическа логика при свръхпредлагане цените да би трябвало да падат, в реалността цените на дребно остават високи, тъй като пазарът е директно обвързан с международните тенденции.

Въпросът с износа също поражда сериозни притеснения. Тъй като страната разполага със сериозен излишък от горива, забраната за износ се премахва. Според Владимиров обаче това може да доведе до обратен ефект — след като част от излишъка напусне страната, вътрешното предлагане ще намалее, което може да тласне цените още по-нагоре.

Експертът смята, че държавата има лостове за намеса. Тъй като пазарът страда от излишък и не следва самообяснима пазарна логика, властта може да изиска от рафинерията корекция в ценообразуването.

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Въпреки че преди плащането на данъци цените на горивата у нас и производствените стойности са сред най-ниските и дори се ползват с отстъпка, крайният ефект за потребителите ще се определя от геополитическата обстановка — най-вече от събитията около Иран и Ормузкия проток.

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Мартин Владимиров цени на горивата цена на дизела
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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