"Заради образователни дефицити сами подготвяме кадрите си": Бизнесът коментира реформата в училище

Не можем да си позволим да губим 1/4 от човешкия си потенциал още на старта. Образованието не е само социална политика, то е основата на човешкия капитал и икономическото развитие на България. Това обяви в своя позиция Българската предприемаческа асоциация (BESCO) в коментар на предложените проекти на Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование.

BESCO подкрепя въвеждането на системна езикова подкрепа. Според асоциацията приблизително всяко четвърто дете в 1 клас е с различен майчин език, а всяко от тях трябва да има възможност да учи и да се развива наравно със своите връстници.

"В същото време една мярка работи само, ако системата има капацитет да я приложи. Затова настояваме за подготвени учители, достатъчен ресурс, ясни критерии и измерими резултати, както и за единен и работещ модел на езикова подкрепа", гласи още становището.

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"BESCO обединява над 1000 компании от различни сектори, значителна част от които са сред най-големите работодатели в страната, представляват огромен дял от икономиката, работят в технологичния сектор и в индустриите с висока добавена стойност. За нас образованието е ключова част от средата, в която бизнесът се развива, защото именно образователната система поставя основата на човешкия капитал, производителността и способността на икономиката да създава повече блага за обществото. Българският бизнес от години усеща пряко последиците от дефицитите в образователната система: недостигът на хора с необходимите знания, дигитални умения, критично и аналитично мислене и адаптивност се превръща в ограничение пред развитието на компаниите, привличането на инвестиции и създаването на иновации", пишат още от BESCO.

"За да адресират гореспоменатите дефицити, предприемачите в асоциацията създават собствени академии, обучителни центрове, стажантски програми, финансират и структурират бакалавърски и магистърски програми, водят курсове и обучения в училища и университети, инвестират в допълнителна квалификация и преквалификация на своите служители. Направените финансови инвестиции и инвестиции във време и административна организация на тези процеси са значителни, но недостатъчни да покрият системните нужди на бизнеса с висока добавена стойност и са индикатор за необходимостта от фундаментална реформа в образователната система", гласи позицията.

Подкрепа за мерките за езикова подкрепа

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В края на 2023 г. BESCO и още 24 работодателски, браншови и бизнес организации и двустранни камари излязоха с общо становище, конкретни предложения и едно много ясно послание - в ерата на изкуствения интелект светът се променя не в рамките на години, а често в рамките на броени дни. Според тях старомодните прийоми на преподаване, фокусирани върху натрупване на фактология и наизустяването на определено знание не отговарят на развитието на съвременния свят и уменията за пълноценна реализация в обществото на децата и учениците.

"Затова подкрепяме усилията за подобряване на достъпа и качеството на образованието, включително мерките за езикова подкрепа и по-ранното идентифициране на образователните затруднения. От години BESCO се застъпва за навременна подкрепа за децата с различен майчин език (приблизително всяко четвърто дете в първи клас), които заслужават възможността да учат и да се развиват на равни начала със своите връстниците. България не може да си позволи да губи една четвърт от човешкия си потенциал още на старта в контекста на националните приоритети за трансформиране на икономиката към икономика на високата добавена стойност, иновациите и индустриите с висока добавена стойност.

Същевременно всяка промяна в образователното законодателство следва да се преценява не само през проблема, който решава днес, но и през това дали изгражда система, способна да подготви децата за икономиката и обществото на утрешния ден. Данните показват, че дефицитите в базовите умения вече са системен проблем. Според PISA 2025 на ОИСР 58% от българските 15-годишни ученици са под базовото ниво по четене, а 57% – по математика, като това са най-ниските резултати за България от началото на участието ѝ в изследването. Тези резултати показват, че за значителна част от учениците системата не успява да изгради фундаменталните умения, върху които впоследствие се развиват всички останали компетентности. Предлагаме разпоредбите относно езиковата подкрепа в трите законопроекта да бъдат обединени и бихме искали да изложим следните препоръки за доусъвършенстване на мярката", гласи още позицията.

Предложения

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От BESCO предлагат разпоредбите относно езиковата подкрепа в трите законопроекта да бъдат обединени в единен текст, който съчетава най-добрите решения и допълва съществуващите празноти във всеки от тях.

В резюме отправят и следните препоръки за надграждане на предложенията:

"Стандартизирана входяща диагностика и индивидуализирана подкрепа. За всяко дете да се установява езиковото ниво чрез стандартизиран инструмент, като резултатът определя формата, интензивността и продължителността на подкрепата, както и очаквания напредък.

Специална подготовка на учителите по български като втори език. Да се въведат минимален компетентностен профил, задължително въвеждащо обучение и последваща методическа подкрепа за педагогическите специалисти, които предоставят езикова подкрепа.

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Езиковата подкрепа да продължава и след подготвителния клас. Да се предвидят допълнителни занимания, езикова подкрепа в рамките на останалите предмети и периодично проследяване на напредъка и след включването в редовна паралелка.

Максимален срок за обучение в подготвителен езиков клас. Подготвителният клас трябва да бъде временна мярка с ясно определена максимална продължителност, а не отделна дългосрочна образователна пътека.

Периодична оценка и ясни критерии за преминаване в обща паралелка. Необходимостта от продължаване на езиковата подкрепа да се оценява регулярно, а детето да преминава към общото обучение веднага щом установеното езиково ниво позволява това.

Максимално участие на детето в общата училищна среда. Дори по време на интензивната езикова подготовка учениците следва да участват заедно с връстниците си във всички учебни и извънкласни дейности, за които езиковото им ниво позволява.

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Присъствената форма да остане водеща. При недостатъчен брой ученици вместо изцяло дистанционно обучение да се използват споделени специалисти между училища, мобилни екипи или регионално организирана подкрепа.

Въвеждането да бъде обвързано с готовността на системата. Новият модел да стартира едва когато са налични стандартизирани инструменти за оценяване, учебни програми и материали, подготвени учители и необходимият финансов ресурс, като преди националното въвеждане се проведе пилотно прилагане в рамките на една или две години в различни типове училища. Практическите предизвикателства ще бъдат различни – от училища с висока концентрация на деца с различен майчин език, през паралелки, в които само отделни ученици имат нужда от езикова подкрепа, до малки училища, в които броят на децата няма да позволява сформирането на отделен подготвителен клас. Пилотирането следва да обхване именно тези различни ситуации, за да се установи кои организационни модели работят най-добре – отделен подготвителен клас, подкрепа в рамките на общата паралелка, споделени специалисти между няколко училища или регионално организирана подкрепа. Резултатите от пилотния период трябва да послужат за прецизиране на правилата, необходимия кадрови и финансов ресурс и критериите за прилагане преди националното въвеждане на модела.

Целево финансиране и измерване на резултатите. Да се осигури отделен ресурс за езиковата подкрепа и да се проследяват не само броят обхванати деца, а продължителността на подкрепата, успешното им преминаване към общите паралелки и последващият образователен напредък".