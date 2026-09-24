Никола Цолов с блестящ старт в Баку: Българският лъв трети преди битката за титлата

Голямата звезда на България в моторните спортове Никола Цолов започна по отличен начин най-важния уикенд от сезона във Формула 2, след като даде трето време в свободната тренировка на уличната писта в Баку. Българският пилот на Campos Racing записа 1:56.821 в самия край на 45-минутната сесия и остана само на 0.289 секунди от най-бързия Куш Майни.

Цолов е третият най-бърз в свободната тренировка

Майни оглави тренировката с 1:56.532, а втори се нареди Алекс Дън с изоставане от 0.204 секунди. Цолов успя да запише своето време при по-неблагоприятни условия, тъй като в края на неговата бърза обиколка системата DRS беше деактивирана заради инцидент с дебютанта Хию Ямакоши. Зад българина останаха Колтън Херта и Габриеле Мини.

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Особено важно за Цолов е представянето на неговия основен съперник за титлата Рафаел Камара. Бразилецът даде шесто време, на 0.778 секунди от лидера. Преди началото на кръга Цолов има 177 точки, а Камара е със 170. Третият в класирането Габриеле Мини е със 153 точки.

Битката в Баку е още по-важна заради необичайния формат на уикенда. В Азербайджан пилотите ще имат две квалификации и три състезания, което означава, че един състезател може да спечели максимум 67 точки - значително повече от стандартен кръг във Формула 2. Това дава възможност разликите в челото да се променят драматично още този уикенд.

В петък са спринтът и първото основно състезание, докато второто основно състезание е в събота.

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