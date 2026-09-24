Поръчките за мантинели: Не бивш депутат от ГЕРБ е свързан с фирма в сектора, а от Реформаторския блок

Цитирана връзка на доскорошен депутат от ГЕРБ-СДС с фирма, печелила обществени поръчки за, се оказа невярна. Става въпрос за компанията "А.Д.Холд" ООД, чийто управител е Димитър Петков - тя участва дейно в обществените поръчки през годините, като е получила близо 53 милиона евро държавен ресурс (40 участия и 5 договора), плюс още над 80 000 евро от европейски фондове. До 2021 г. е взела над 8,6 милиона евро по договори през Агенцията по обществени поръчки (АОП).

След като през миналата седмица вътрешният министър Иван Демерджиев обвърза финансирането на полетите на Делян Пеевски с оскъпяване на обществени поръчки за мантинели, изплуваха любопитни имена на политици, свързани с фирми, печелещи поръчки в сектора през годините. Става въпрос още за бивш кмет от ДПС и бивш депутат от "Има такъв народ". Интересно е и "включването" на санкционирания по "Магнитски" бивш финансов министър от ГЕРБ Владислав Горанов, който - според разследващото издание - е осигурил чрез своя фирма наем на помещение за компания, получавала обществен ресурс за пътни мантинели.

Още: Димитър Стоянов от BIRD разкри имена на нови депутати около поръчките за мантинелите