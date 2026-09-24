Поръчките за мантинели: Не бивш депутат от ГЕРБ е свързан с фирма в сектора, а от Реформаторския блок

Цитирана връзка на доскорошен депутат от ГЕРБ-СДС с фирма, печелила обществени поръчки за мантинели, се оказа невярна. Става въпрос за компанията "А.Д.Холд" ООД, чийто управител е Димитър Петков - тя участва дейно в обществените поръчки през годините, като е получила близо 53 милиона евро държавен ресурс (40 участия и 5 договора), плюс още над 80 000 евро от европейски фондове. До 2021 г. е взела над 8,6 милиона евро по договори през Агенцията по обществени поръчки (АОП).
Разследващата медия BIRD.bg преди дни свърза "А.Д.Холд" ООД с фирмата "АЛФА Ц" ЕООД. Справка в Търговския регистър показва, че до 2009 г. в Съвета на директорите на "АЛФА Ц" е бил Станислав Иванов. Само че това не е народният представител от ГЕРБ-СДС в предишното, 51-во Народно събрание, както първоначално изданието съобщи (трите имена съвпадаха). Вследствие на тази неточност то свали предишната си публикация.
Снимка: БГНЕС
Депутат от Реформаторския блок е свързаният с фирмата
Сега от BIRD уточняват, че всъщност става дума за бивш народен представител от "Реформаторски блок" - трите му имена съвпадат и тук. Това е Станислав Иванов, който е член на 43-тия парламент.
След като през миналата седмица вътрешният министър Иван Демерджиев обвърза финансирането на полетите на Делян Пеевски с оскъпяване на обществени поръчки за мантинели, изплуваха любопитни имена на политици, свързани с фирми, печелещи поръчки в сектора през годините. Става въпрос още за бивш кмет от ДПС и бивш депутат от "Има такъв народ". Интересно е и "включването" на санкционирания по "Магнитски" бивш финансов министър от ГЕРБ Владислав Горанов, който - според разследващото издание - е осигурил чрез своя фирма наем на помещение за компания, получавала обществен ресурс за пътни мантинели.
Още: Димитър Стоянов от BIRD разкри имена на нови депутати около поръчките за мантинелите
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