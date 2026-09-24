Повечето съседи на България са засегнати: Западнонилска треска и в Сърбия

След ръста наслучаите в Гърция и Северна Македония, но и отчитането на западнонилска треска в Румъния - се оказва, че 46 случая на заболяването са регистрирани в Сърбия от началото на сезона на наблюдение, съобщи хърватската медия "Индекс", позовавайки се на Института за обществено здраве на Сърбия „Д-р Милан Йованович Батут“. От общия брой на заболелите 43 души са с по-тежка, невроинвазивна форма на заболяването.

Според данни - актуализирани на 20 септември, от 1 юни са регистрирани случаи в десет области. Сред заразените са 28 мъже и 18 жени, а средната им възраст е 66,6 години.

Случаите в Европа и региона

Институтът посочва още, че към 17 септември в Европа са идентифицирани 169 области, засегнати от вируса на Западен Нил, в 14 държави. В тези 14 държави са регистрирани общо 1437 случая. Най-голям брой случаи са регистрирани в Италия - 652, следвана от Гърция - 355, и Испания - 114.

91 случая са регистрирани в Румъния, 66 в Северна Македония, два в Албания.

Вирусът на Западен Нил се предава предимно чрез ухапване от заразен комар. Повечето инфекции са асимптоматични, докато по-тежките, невроинвазивни форми на заболяването се срещат рядко и са по-чести при възрастни хора и хора с хронични заболявания. ОЩЕ: "Избягвайте излагане на комари": Западнонилска треска в Румъния и немалко случаи близо до българската граница