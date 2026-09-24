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Удар срещу Тръмп: Съдът засега върна CNN, Politico и MS NOW в Белия дом

24 септември 2026, 10:08 часа 491 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Удар срещу Тръмп: Съдът засега върна CNN, Politico и MS NOW в Белия дом

Федерален съдия разпореди на администрацията на президента Доналд Тръмп да възстанови достъпа на журналистите от CNN, MSNBC и Politico до пресконференциите в Белия дом, като постанови, че забраната вероятно е противоконституционна. Съдия Тим Кели нареди незабавното възстановяване на акредитациите за пресата и блокира действието на забраната за срок от 14 дни, като отхвърли аргумента за националната сигурност.

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Тръмп обяви забраната за трите медии в публикация в социалните медии. Той написа, че изгонва медиите "в резултат на постоянното им "отразяване на фалшиви новини" и заплаши да наложи същата забрана за други медии. 

Трите медии заведоха дело, като поискаха забраната да бъде временно спряна или напълно отменена. В съдебните документи и по време на изслушването адвокатът на медиите изтъкна, че забраната противоречи на предишни съдебни решения, нарушава правото на справедлив процес и е наложена единствено поради презрението на Тръмп към журналистите.

Решението може да бъде обжалвано, тъй като е издадено от федерален окръжен съдия. Администрацията на Тръмп има законното право да обжалва това предварително решение пред по-горе инстанция.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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