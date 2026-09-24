Удар срещу Тръмп: Съдът засега върна CNN, Politico и MS NOW в Белия дом

Федерален съдия разпореди на администрацията на президента Доналд Тръмп да възстанови достъпа на журналистите от CNN, MSNBC и Politico до пресконференциите в Белия дом, като постанови, че забраната вероятно е противоконституционна. Съдия Тим Кели нареди незабавното възстановяване на акредитациите за пресата и блокира действието на забраната за срок от 14 дни, като отхвърли аргумента за националната сигурност.

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Тръмп обяви забраната за трите медии в публикация в социалните медии. Той написа, че изгонва медиите "в резултат на постоянното им "отразяване на фалшиви новини" и заплаши да наложи същата забрана за други медии.

Трите медии заведоха дело, като поискаха забраната да бъде временно спряна или напълно отменена. В съдебните документи и по време на изслушването адвокатът на медиите изтъкна, че забраната противоречи на предишни съдебни решения, нарушава правото на справедлив процес и е наложена единствено поради презрението на Тръмп към журналистите.

Решението може да бъде обжалвано, тъй като е издадено от федерален окръжен съдия. Администрацията на Тръмп има законното право да обжалва това предварително решение пред по-горе инстанция.

NEW: A federal judge ordered the Trump administration to restore White House press access for CNN, MS NOW and Politico, ruling the ban was likely unconstitutional.



Judge Tim Kelly ordered the press passes restored immediately and blocked the ban for 14 days, rejecting the… pic.twitter.com/3ZHxHZwAUd — Clash Report (@clashreport) September 24, 2026