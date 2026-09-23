САЩ вдигнаха тежките санкции срещу Сирия: BMW се завръща, може да се плаща с Visa

Сирийският президент Ахмед ал-Шараа заяви във вторник, 22 септември, че Сирия е „преродена“ след отмяната на санкциите от страна на САЩ. Той отбеляза, че това е отворило пътя за икономическо възстановяване, чуждестранни инвестиции и по-силна роля в региона. В изказване на Арабския медиен форум 2026 в Дубай (ОАЕ) Ал-Шараа каза, че страната му е била подложена на изключително обширен режим на санкции, като някои ограничения датират още от 1979 г., което е довело до това цели поколения да не са запознати с международните финансови трансакции и банкови гаранции.

Той посочи, че посредническите усилия, в които са участвали арабски и регионални лидери, както и турският президент Реджеп Тайип Ердоган - в контакт с американския президент Доналд Тръмп, са допринесли за „историческо решение“ за отмяна на санкциите.

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"Сирия се прероди": Цел за икономика от 200 млрд. долара до 5-10 години

„Вярвам, че Сирия се прероди след отмяната на санкциите и отварянето на пътя напред. С други думи, ограниченията бяха премахнати“, каза Ал-Шараа. „Сега остава да се приемат правилните политики и процедури и да се направят разумни избори“, добави той.

Ал-Шараа заяви, че Сирия преминава от икономическа система, наподобяваща социалистическия модел, характеризираща се с бюрокрация и корупция, към по-либерална икономика, подкрепяща частния сектор. Той призна, че тази промяна първоначално може да изисква трудни решения.

Президентът на страната заяви, че сирийската икономика е възлизала на около 60 милиарда долара през 2010 г., след което е спаднала до приблизително 20 милиарда долара към 2024 г., а през 2025 г. е нараснала до 32 милиарда долара. Той добави, че през тази година може да достигне 50 милиарда долара и догодина да се върне към нивото си от 2010 г.

„Нашите програми имат за цел да доведат икономиката до около 200 милиарда долара през следващите пет до десет години“, каза той, при условие че международната обстановка обаче остане стабилна.

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Инвестициите в Сирия

Ал-Шараа посочи, че инвеститори от ОАЕ, Саудитска Арабия, Катар и Кувейт са сред тези, които навлизат в Сирия, като са подписани няколко меморандума за разбирателство, а някои проекти вече са в процес на реализация.

Снимка: Ахмед Ал-Шараа, Getty Images

Той спомена също така планирани инвестиции, в които участва бизнесменът от ОАЕ Мохамед Алабар, както и инвестицията на DP World в пристанището на Тартус на сирийското крайбрежие на Средиземно море.

Ал-Шараа заяви, че географското положение на Сирия може да я превърне във важна част от алтернативните търговски, енергийни и снабдителни маршрути, свързващи Изтока и Запада. Той също така описа Сирия като потенциална регионална „хранителна кошница“, като заяви, че страната може да произвежда достатъчно храна за 70 до 75 милиона души без съвременни селскостопански технологии и за повече от 100 милиона с модерни технологии, предаде думите му TRT World.

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Друга голяма новина е, че BMW Group Middle East обяви назначаването на Citadel Premium Motors за официален вносител на автомобили BMW и MINI в Сирия. Това назначение представлява важен етап в регионалното развитие на BMW Group Middle East и бележи началото на нова глава за марките в страната - те се завръщат ефективно на местния пазар.

Това съобщение показва увереността на BMW в дългосрочния потенциал на сирийския пазар. Сирия представлява "значима възможност за BMW Group Middle East да възстанови връзката си с клиентите и да изгради устойчиво присъствие за бъдещето", казаха от компанията.

Също така Visa и Mastercard осъществиха първите си международни картови трансакции в Сирия – важна стъпка към възстановяването на връзката на страната със световните платежни мрежи, дни след като Вашингтон я извади от списъка си на държави, подкрепящи тероризма.

Почти едновременните действия на две от най-големите платежни мрежи в света са един от най-ясните досега признаци за ускоряващата се реинтеграция на Сирия в световната финансова система след десетилетия на санкции и изолация.

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"САЩ вдигнаха всички санкции върху Сирия, VISA оперира вече без проблеми в страната, а току-що BMW обяви, че се връща на сирийския пазар, но все още за сирийски гражданин е почти невъзможно да си отвори сметка в българска банка", коментира журналистът и международен анализатор Руслан Трад във Facebook.