Пилотът, от чието бъдеще зависи това на Никола Цолов, разкри следващия си ход във Формула 1

Един от пилотите, чието бъдеще във Формула 1 пряко ще се отрази на Никола Цолов, коментира следващата стъпка в кариерата си. Ред Бул вече е подсигурил двама от четиримата си състзатели в двата отбора на марката за сезон 2027. Преди няколко седмици Макс Верстапен удължи договора си с "биковете", а съотборникът му Исак Хаджар също удължи престоя си. Очаква се и Арвид Линдблад да остане в дъщерния отбор Рейсинг Булс поне през 2027 година.

Лиам Лоусън говори за бъдещето си в Ред Бул-семейството

Новият договор на Хаджар с Ред Бул, който отборът обяви в сряда, изключва възможността Лиам Лоусън да се завърне в основния отбор през следващата година. Така че, подобно на Линдблад, новозеландецът ще трябва да продължи с Рейсинг Булс, ако иска да остане част от семейството на "биковете" през сезон 2027. През последните месеци се говореше, че Лоусън може да бъде заменен от Никола Цолов на фона на неубедителното му представяне, но това се промени напоследък и се очаква той да запази поста си.

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Самият Лоусън очаква Ред Бул да вземе решение за бъдещето му в Рейсинг Булс през следващите няколко състезания. Той потвърди, че зад кулисите текат преговори за определяне на следващия му ход. Новозеландецът не се фокусира върху несигурността, тъй като се чувства в по-добра позиция, отколкото в миналото. През същото време миналата година Лоусън се състезаваше с Юки Цунода за мястото на партньор на Линдблад в Рейсинг Булс за сезон 2026. Тогава "биковете" оставиха решението за избора на Лоусън пред Цунода за миналия декември, като последният вместо това пое ролята на резервен пилот.

Лоусън заяви, цитиран от Speedcafe: "Бих казал, че през следващите няколко състезания. Очевидно точно по това време на годината се взимат всички тези решения. Така че, да, това е нещо, което очевидно се обсъжда зад кулисите. За мен това не е нещо, за което наистина говоря много. Просто се опитвам да продължа серията си от състезания, в които печеля точки. Искам да кажа, със сигурност се чувствам в по-добра позиция, отколкото преди. В миналото, мисля, че миналата година определено беше по-трудна. Надявам се това да ми помогне за следващата година."

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