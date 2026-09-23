121 гласа свалиха забраната за износ на горива

След остри спорове и взаимни обвинения между управляващи и опозиция парламентът отмени временната забрана за износ на нефтопродукти, въведена преди година от предишното Народно събрание. Решението беше подкрепено с 121 гласа, като зад него застана мнозинството на "Прогресивна България".

Мярката, която засегна основно износа на дизел и керосин, беше въведена спешно от тогавашното мнозинство на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН. Причината бяха санкциите на САЩ срещу руските енергийни компании, сред които и "Лукойл", опериращ в България. Тогава управляващите аргументираха забраната с опасения от спекулативно повишаване на цените на горивата.

Предложението беше внесено от депутати от четирите партии на 31 октомври 2025 г. и беше прието още същия ден. Още: Управляващите отменят забраната за износ на горива

Правителството поиска отмяна

Сегашното предложение за отпадане на забраната беше внесено от правителството на Румен Радев още на 7 август.

В мотивите се посочва, че обстоятелствата вече са променени и санкциите не се прилагат спрямо българските дружества на "Лукойл" заради действащата дерогация.

Според кабинета продължаването на забраната "създава съществени административно-организационни пречки пред бизнеса с горива, съответно затрудняване на оперативната дейност на рафинерията на "Лукойл Нефтохим Бургас" и загуби на операторите". Още: "Има достатъчно горива": Енергиен експерт обясни защо тогава България спря износа

Правителството посочва и че ограничението противоречи на европейския принцип за свободно движение на стоки.

Предложението трябваше да бъде разгледано от парламентарните комисии по бюджет и енергетика, но това не се случи. В пленарната зала депутатите разполагаха само със становище на икономическата комисия, в което са повторени мотивите на Министерския съвет.

В него е посочено и че Министерството на икономиката, както и особеният управител на "Лукойл" Евгени Симеонов, подкрепят отмяната на забраната.

Опозицията предупреди за по-скъп дизел

Дебатът в пленарната зала бързо прерасна в остър политически спор.

Мартин Димитров от "Демократична България" заяви, че отмяната се предлага без необходимия анализ и представлява "рисков ход, който може да доведе до допълнително поскъпване", ако по-евтин дизел започне да се изнася от България към съседни държави.

Слави Василев от "Прогресивна България" му отвърна, че "чете от ChatGPT". Според него освобождаването на складовите наличности ще доведе до спад на цената на дизела.

"Решението е пазарно, няма да има абсолютно никакъв ефект върху цената на дизела, а ако има, то ще е надолу", заяви Василев.

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Александър Иванов от ГЕРБ възрази, че управляващите не дават гаранции, че българският пазар ще бъде достатъчно снабден с горива.

Ивайло Мирчев от ДБ пък заяви, че решението обслужва единствено "Лукойл".

Василев продължи да защитава отмяната с аргумента, че цената на дизела се определя основно от международните пазари и се влияе от войните в Украйна и Близкия изток.

"Кое от това не може да разберете?", обърна се той към опозиционните депутати.

Асен Василев: Ще се облагодетелства този, който изнася

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев посочи, че в момента на международните пазари има недостиг на дизел.

Според него премахването на забраната ще облагодетелства основно компаниите, които ще изнасят гориво от България.

"Работите за интереса на олигархията и едрия капитал и това ще доведе до вдигане на цените на бензиноколонките", заяви Василев по адрес на управляващото мнозинство.

"И вие не разбирате абсолютно нищо от търговията с горива", отвърна му Слави Василев.

Депутатът от "Прогресивна България" обясни, че заради недостига на руски дизел в Европа българската рафинерия ще може да изнася гориво и така да облекчи европейските пазари. По думите му това ще освободи и складови вместимости в България.

Василев се включи и в лична размяна на реплики с лидера на ПП, след като Асен Василев спомена притежаваното от него "Порше".

Депутатът от "Прогресивна България" заяви, че може да си позволи да кара автомобила, докато "вие трябва да се криете". От думите му не стана ясно кого и какво има предвид. Още: Парламентът спешно забрани износа на горива

Властта: Има излишък от около 50 хил. тона

Зам.-министърът на икономиката Михаела Карадимова защити предложението на правителството.

Тя повтори аргументите на властта, че забраната е била въведена при извънредни обстоятелства, но към момента води до натрупване на значителни количества горива в страната.

Според Карадимова това може да запълни складовите вместимости и да създаде затруднения за производителя "Лукойл".

Тя посочи, че вътрешните потребности на страната са обезпечени и може да бъде изнесен наличният излишък от дизел, който възлиза на около 50 хил. тона.