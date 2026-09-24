Грозна битка за наследството на Доли Партън само седмици след смъртта ѝ

Наследството на Доли Партън влезе в съдебен спор с нейния племенник Брайън Сийвър само няколко седмици след смъртта на легендарната кънтри певица. Представители на структурата, управляваща професионалното имущество и бизнес интересите на Партън, обвиняват Сийвър в отправяне на заплашителни послания, натиск и намерение да навреди на бизнеса и наследството на леля си.

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Съдебните документи са внесени в Нашвил и съдържат искане за ограничителна заповед срещу Сийвър. В нея се настоява той да няма контакт със служители, адвокати и бизнес партньори на организацията и да не се намесва в нейните бизнес отношения. Според документите Сийвър, който повече от две десетилетия е отговарял за сигурността на Партън, е изпращал все по-агресивни съобщения в седмиците преди и след смъртта ѝ. В един от посочените в иска случаи той е заплашил да създаде подкаст, посветен на това да навреди на партньорствата и марката на Доли Партън.

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В други съобщения, цитирани в съдебните документи, Сийвър говори за своя опит като военен изпълнител и достъп до оръжия. В иска се твърди, че той е използвал тези твърдения в контекста на спора с хората, управляващи наследството на Партън. Конфликтът ескалира, след като Сийвър и неговата охранителна компания са били освободени от работа. Според съдебните документи структурата She's Alive е посочила като причина за прекратяването неговото "тероризиращо поведение".

Сийвър отхвърля обвиненията. Той твърди, че думите му са били извадени от контекста и че разговорите са били частни и са се водили между хора, които са преживявали тежък период след смъртта на Партън. Той също така заявява, че не е отправял заплахи.

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Брайън Сийвър беше човекът, който на 25 август обяви публично смъртта на Доли Партън. Той заяви тогава, че леля му лично го е помолила години по-рано да направи това съобщение, когато настъпи моментът. Сийвър е син на сестрата на Партън – Каси.

Съдебният спор бележи първия публично известен сериозен конфликт около управлението на наследството на Партън след смъртта ѝ. Документите показват напрежение около процеса по управление и запазване на огромното професионално наследство на певицата, предава БГНЕС.