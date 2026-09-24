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Черна гора под въпрос за ЕС: Хърватия я спира

24 септември 2026, 9:54 часа 568 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images / Guliver
Черна гора под въпрос за ЕС: Хърватия я спира

Планът на Черна гора да стане 28-ият член на Европейския съюз до 2028 г. е поставен под въпрос поради нерешени спорове с Хърватия, съобщи хърватската медия "Индекс". Ако скоро не бъде постигнато споразумение за военните престъпления - морските граници и правата върху собствеността, целият процес на присъединяване може да бъде спрян, пише Euronews. Във вторник Брюксел трябваше да отложи планираната междуправителствена конференция с Подгорица.

Черна гора се смята за кандидата, постигнал най-голям напредък в преговорите, но Хърватия отново изрази несъгласието си със затварянето на няколко преговорни глави поради двустранни проблеми. 

По този начин Хърватия донякъде попада в ситуацията на България и Северна Македония, въпречи че страната ни не блокира югозападната ни съседка, тъй като тя не изпълнява условие от европейската преговорна рамка. 

Това обаче не попречи на хърватския президент Зоран Миланович в края на март да подкрепи Северна Македония по европейския й път и прие позиция, която е в ущърб на България и която противоречи на европейската преговорна рамка, въпреки че точно Хърватия също бави страна-кандидат по пътя към Европейския съюз, каквато е Черна гора.  ОЩЕ: Докато защитава Северна Македония: Хърватия бави Черна гора за ЕС

Напредъкът на Черна гора

Черна гора е затворила досега 18 глави и планира да приключи преговорите по останалите 15 до края на месеца. След това държавите членки трябва да дадат окончателно одобрение за тяхното затваряне. Дългогодишни спорове с Хърватия обаче заплашват този план. Дипломати, участващи в преговорите, заявяват, че целта, която Черна гора си е поставила за края на годината, все още е постижима, но че натискът поради крайните срокове се увеличава.

Исканията на Хърватия Загреб

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обуславя споразумението си с изплащане на обезщетения на оцелелите от лагера Моринч и сътрудничество в издирването на 14 души, които все още са в неизвестност от Отечествената война. Хърватия също така изисква наказателно преследване на военни престъпления и разрешаване на имуществени искове на хърватски семейства в Черна гора. „С цел подобряване на отношенията и разрешаване на откритите въпроси, Хърватия отново покани Черна гора на диалог в края на 2024 г. Тези въпроси трябва да бъдат решени, за да не се натовари ключовата, последна фаза на процеса на присъединяване“, заяви през юли хърватското Министерство на външните работи и европейските работи.

Освен това Хърватия настоява за промяна на името на плувния басейн, кръстен на Зоран Гопчевич, бивш воден топлист, който е свързан с лагера в Моринч. Отворен е и спорът за морската граница и въпросът за връщането на училищния кораб „Ядран“. ОЩЕ: Урок от Черна гора: Как се къса със сръбското влияние - първо късаш с Цеца

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Западни Балкани Черна гора Хърватия разширяване на ЕС
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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