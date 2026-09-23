Радар за икономика: Най-важните новини на 23 септември 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 23 септември 2026 г.

Държавата облага свръхпечалбите на банки и телекоми, ваучерите за храна вече с данък, удар по хазарта и облекчения за деца (пълен списък)

Правителството на Румен Радев предлага да се обложат свръхпечалбите на банки; застрахователни и презастрахователни дружества; търговци, извършващи стопанска дейност, с не по-малко от 5 обекта за търговия с храни; телекомуникационните компании; обменните бюра; дружествата за бързи кредити. Това е един от основните акценти в промените на данъчните закони, представени от Министерството на финансите на 23 септември.

Още: Държавата облага свръхпечалбите на банки и телекоми, ваучерите за храна вече с данък, удар по хазарта и облекчения за деца (пълен списък)

FT: Бивш собственик на "Челси" купува чуждестранните активи на "Лукойл", разбрал се е със САЩ

Американският милиардер Тод Боули си е осигурил подкрепата на американското правителство и инвеститори от Персийския залив за придобиването на международните активи на „Лукойл“, съобщава Financial Times. Бившият съсобственик на английския футболен гранд „Челси“ и на френския клуб „Страсбург“ възнамерява да отнеме контрола върху активите зад граница на руската компания, включително рафинерията "Лукойл Нефтохим" край Бургас, от американския гигант в областта на частния капитал „Карлайл“ (Carlyle).

Още: FT: Бивш собственик на "Челси" купува чуждестранните активи на "Лукойл", разбрал се е със САЩ

Снимка: Getty Images

ЕК слага кръст на евтините обществени поръчки: Въвежда тежест за качеството

Сериозен завой в областта на възлагане на обществените поръчки в посока отчитане на качеството прави Европейската комисия. Поръчки с класиране на база най-ниска предлагана цена в бъдеще няма да се използват. В методиките за класиране показателите, свързани с качество, следва да имат минимум 30% тежест. Това предвижда представеният миналата седмица от ЕК нов регламент за обществените поръчки, който ще обедини три европейски директиви - за обществените поръчки, възлагането на комунални услуги и концесиите. Очаква се новите правила да започнат да се прилагат 2 години след одобряването на регламента.

Още: ЕК слага кръст на евтините обществени поръчки: Въвежда тежест за качеството

Еврото слезе до такъв курс спрямо долара, който не е отчитан от края на юли

След като на 11 септември курсът на еврото падна под психологическата граница от 1,16 спрямо щатския долар за първи път от доста време насам, последва падане и под 1,15. Днес единната европейска валута пък достигна рекордно ниски равнища за последния месец, а и не само - подобни нива последно бяха наблюдавани на 29 юли, когато курсът бе 1,1451 спрямо американската валута.

Още: Еврото слезе до такъв курс спрямо долара, който не е отчитан от края на юли

Цената на петрола падна под важна граница, обнадеждаващи новини от Тръмп и Иран

Цената на петрола продължи да пада в сряда, 23 септември, на фона на оптимизма, че прекъсванията в доставките ще отслабнат след преговорите между САЩ и Иран, които породиха надежди за дипломатическо решение на конфликта в Близкия изток. Фючърсите с доставка през ноември на международния бенчмарк „Брент“, който е референтен за Европа, спаднаха с 0,71% до 98,55 долара за барел в началото на азиатската търговия, като последва лек ръст до 99,17 долара за барел (към 10:40 ч. българско време).

Още: Цената на петрола падна под важна граница, обнадеждаващи новини от Тръмп и Иран