Нараняванията били безпрецедентни: Питбул почти изяде 2-годишно дете в Гърция

08 декември 2025, 10:14 часа 223 прочитания 0 коментара
Току-що осиновен питбул почти изяде 2-годишно дете на гръцкия остров Закинтос. Нападението е станало, когато детето е било само в част от семейния дом. Бащата се втурнал на мястото и се опитал да издърпа кучето, но не успял да спре нападението. Детето е откарано с линейка в болницата в град Закинтос, на около половин час от село Агиос Леонтас, където се е случил инцидентът. Въпреки усилията на лекарите, то е починало от нараняванията си, които медицинският персонал е определил като безпрецедентни по тежест, пише гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на AMNA.

Кучето било прибрано от улицата

Кучето, питбул, осиновено само седмици по-рано като бездомно животно от селото, е нанесло множество ухапвания по тялото на момчето, включително по врата. 

 Местните жители казаха, че семейството, което живее в покрайнините на селото, е известно с това, че приема бездомни животни. Властите продължават да разследват случая.

Междувременно родителите на момчето бяха арестувани по обвинения в убийство по небрежност и по-късно бяха освободени по заповед на прокурор.

Нападенията на питбули в Гърция

През май 2024 г. питбул нападна и рани жена, докато нараняваше малкото ѝ куче, което доведе до смъртта му. Инцидентът е станал в Солун, като жената е била откарана в дежурната болница, където е била оперирана. Полицията арестува 47-годишен български гражданин, за когото се твърди, че е бил отговорен за охраната на питбула, докато 41-годишният му собственик, също български гражданин, изглежда отсъства в чужбина, но е включен в същото досие.

Припомняме, че преди 10 години питбул нападна хора на бензиностанция край Солун, Северна Гърция. ОЩЕ: Питбул нахапа мъж и кучето му в Пловдив

Деница Китанова
