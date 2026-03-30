Цената на петрола скочи отново след коментар на Тръмп

30 март 2026, 10:02 часа 228 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Цената на петрола се повиши в азиатската търговия в началото в първата за седмицата сесия на фона на ескалацията на напрежението в Близкия изток и изказване на президента на САЩ Доналд Тръмп. В интервю за "Файненшъл таймс“ той заяви, че предпочитаният от него вариант по отношение на Иран е "да вземе петрола в Иран", като направи паралел с действията на САЩ във Венецуела.

Цените

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа с доставка през май нараснаха с 2,07на сто до 114,09 долара.

Котировките Американският лек суров петрол се покачиха с 1,42 на сто до 101,25 долара за барел.

По-рано Брент достигна 116,75 долара за барел при отваряне, а при американския сорт бе достигнат връх по време на сесията от 103,38 долара.

Изказването на Тръмп идва на фона на навлизането в пета седмица на конфликта между САЩ и Израел от една страна и Иран от друга, който се разширява в региона. През уикенда хутите извършиха атаки срещу Израел, което допълнително повиши напрежението и засили опасенията от прекъсване на ключови маршрути за доставка на петрол, включително през Червено море и Ормузкия проток.

Анализатори предупреждават, че задълбочаването на конфликта и рискът за енергийната инфраструктура могат да поддържат възходящия натиск върху цените на суровината и да доведат до допълнителна волатилност на световните пазари.

Пламен Иванов Отговорен редактор
Доналд Тръмп петрол Ормузки проток цена на петрола война Иран
