Цената на природния газ в Европа е невиждана от 13 месеца

Цената на природния газ в Европа се понижи до най-ниското си ниво от юли 2024 г. Това показват изчисления на "Трейдинг Икономикс", в навечерието на срещата на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин, която ще се опита да постигне край на войната в Украйна, прекъснала потоците от гориво от Русия - някогашния най-голям доставчик на континента.

Ценовият индекс TTF, който отразява динамиката на цените на природния газ на хъба в Нидерландия, е спаднал с около 10 на сто от началото на август, като днес понижи стойността си до най-ниското ниво от май. По обяд българско време септемврийските фючърси поевтиняха до 31,74 евро за мегаватчас.

Малко вероятно е разговорите, които започват в 22:30 ч. българско време, да окажат влияние върху пазара още днес, тъй като търговията в Амстердам приключва в 19:00 ч. Потенциални реакции се очакват едва след отварянето на пазара в понеделник , пише "Блумбърг".

Въпреки че търговците не предвиждат бързо възстановяване на доставките на руски газ по тръбопроводи към Европа, всяко затягане или облекчаване на санкциите срещу руската енергетика би могло да повлияе на световните потоци.

Цените в Европа остават над средните за периода преди енергийната криза, започнала през 2022 г., но регионът вече разчита основно на доставки от САЩ, Катар и други отдалечени източници, като през 2024 г. по-малко от 20 процента от вноса идва от Русия

Съживяването на руските проекти за втечнен природен газ, част от които са обект на американски санкции, може да увеличи глобалните доставки и да улесни достъпа до товари.