Общо 444 земеделци се включват в проекти за къси вериги на доставка

При висок интерес приключи приемът по интервенция "Сътрудничество за къси вериги на доставка“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на България 2023-2027 г. Това съобщиха от Министерството на земеделието и храните (МЗХ). Оттам допълват, че са подадени общо 27 заявления за подпомагане от признати групи и организации на производители, както и от други обединения на земеделски стопани.

Земеделските стопани ще предлагат своите продукти директно на пазара

Предвижда се по заявените проекти да си сътрудничат 444 регистрирани земеделски стопани, които ще предлагат пресни плодове и зеленчуци, мляко, месни и пчелни продукти директно на пазара, без посредник.

По подадените проекти са заявени разходи на стойност над 7,3 млн. евро, които са свързани основно със закупуване на специфично оборудване, необходимо за подготовка на продукцията за продажба, както и специализирани транспортни средства, с помощта на които стопаните ще могат да предлагат стоката си директно на крайния потребител.

Съгласно правилата по интервенцията проектите ще се изпълняват за срок до 36 месеца.

Бюджетът по интервенцията е 9,5 млн. евро, а максималният размер на разходите за един проект е до 300 000 евро.

