Цените на българския износ са нараснали повече от тези на вноса

Общият индекс на цените на износа през 2024 г. е 95,6 на сто и бележи увеличение с 2,6 процентни пункта в сравнение с предходната година. Това показват публикуваните от Националния статистически институт (НСИ) окончателни данни.

През 2024 г. общият индекс на цените на вноса е 97,2 на сто и нараства с 0,9 процентни пункта в сравнение с 2023 година.

Справка в НСИ сочи, че общият индекс на цените на износа през 2023 г. е бил 93 процента и е белязал спад от 33 процентни пункта в сравнение с предходната година, а общият индекс на цените на вноса за периода е бил 96,3 на сто, което е било с 23 процентни пункта под нивото за 2022 година.

Индексът на цени на износа и вноса има за цел да измери измененията в търговските условия за различен период от време по отношение на избрана базисна година, напомнят от НСИ. Изчисляването на индексите се базира на средните цени на стоките на 9-значно ниво в съответствие с действащата национална Митническа тарифа, базирана на Комбинираната номенклатура. Индексите се изчисляват на базата на претеглените усреднени величини на цените на отделните стоки, при използване на техните относителни стойности като тегла.

