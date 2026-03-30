Да не бъдем с розови очила при купуването на жилище: Кредитен консултант със съвети

Влизането на еврото в България отложи много процеси, свързани с ипотечното кредитиране. През януари и февруари броят на ипотечните кредити расте, въпреки намалението им през януари и февруари, но по-голяма част от сделките за имоти стават чрез ипотечни кредити. Това заяви пред bTV Деян Василев, кредитен посредник. Сега пазарът на имоти навлиза в ново и различно равновесие, добави той.

Какво търсят купувачите?

Според него в момента купувачите имат много по-голям избор от това, което се предлага на пазара на имоти. В момента се търси най-евтиното, уредена градска среда и добри съседи, посочи Деян Василев.

Очаква се пазарът на имоти да бъде балансиран, купувачите да гледат повече, да вземат по-бавно решение и банка, която да ги подкрепи с мярка на цените. „Купувайте с разум, а не с емоция“, призова кредитният посредник. И настоя за засилена конкуренция между банките за нови клиенти.

„Наистина теглете кредити разумно, защото вноската по ипотечен или жилищен кредитен не трябва да надхвърля 30%. Домакинствата да не бъдат с розови очила и да бъдат разумни при покупките на имотите“, призова Деян Василев.

