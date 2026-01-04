Любопитно:

Дацов: Влизането в еврозоната с удължителен бюджет не е технически проблем, но е ясен сигнал за управленски дефицити

04 януари 2026, 19:11 часа 154 прочитания 0 коментара
Дацов: Влизането в еврозоната с удължителен бюджет не е технически проблем, но е ясен сигнал за управленски дефицити

Влизането на България в еврозоната с удължителен бюджет не е технически проблем, но е ясен сигнал за сериозни управленски дефицити. Това заяви в студиото на bTV икономистът и бивш заместник-министър на финансите Любомир Дацов, който в момента е член на Фискалния съвет. По думите му законът позволява подобно решение, но начинът, по който е приложен, поражда повече въпроси, отколкото дава отговори.

Бюджет „по български“ и нарушени принципи

„При равни други условия винаги е по-добре да има редовен бюджет. Но при два внесени проекта, които професионално трудно могат да се нарекат нормални бюджети, удължителният вариант се оказа по-малкото зло“, коментира Дацов. Той обаче е категоричен, че направените промени – включително увеличението на всички доходи в обществения сектор – са извършени в разрез с основни икономически правила. Според него е използвана инфлацията в края на годината, вместо средногодишната инфлация, което противоречи на духа на закона. „Няма да кажа, че е незаконно, но е в противоречие с принципите, върху които трябва да се прави бюджетна политика“, подчерта икономистът.

800–900 млн. лева за общините – без ясна логика

Особена критика Дацов отправи към решението общините да получат достъп до между 800 и 900 млн. лева чрез Българската банка за развитие. „Банката не отпуска кредити, а действа като платец от името на бюджета. Това не е нито естествено, нито практично и не носи никаква полза от гледна точка на дефицита“, посочи той.

Още: Любомир Дацов: Удължителният бюджет е шанс да не бъде пропиляна още една година

Според него така се изпраща политически сигнал към избирателите – чрез повишаване на доходи и разходи в навечерието на избори, без реална дългосрочна визия.

Дефицит при растеж – икономически абсурд

Един от най-сериозните проблеми, по думите на Дацов, е продължаващата практика България да приема бюджети с дефицит дори при икономически растеж над 3% и почти „прегрял“ пазар на труда. „По дефиниция не може да имаш дефицит при такива условия. Освен ако не казваш на макроикономиката: ‘гледай си работата’“, заяви той. Това е осмият пореден бюджетен дефицит, който се представя като нещо нормално и дори перспективно – тенденция, която крие сериозни рискове.

Още: Бюджет 2026 да бъде изтеглен: Член на Фискалния съвет настоя за нови мерки за държавната хазна

Политическата нестабилност – кога става икономически риск

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Дацов направи паралел с кризата от 1996–1997 г., като подчерта, че днес условията са различни – България е в еврозоната, част е от европейските механизми и разполага със силен частен сектор. Въпреки това той вижда тревожни сходства в политическото поведение. „Историята показва, че дори държави с нисък дълг могат да изпаднат в неплатежоспособност. Доверието е всичко. Когато го загубиш, нивото на дълга вече няма значение“, предупреди икономистът.

Още: Любомир Дацов: Бюджетът е котел, помпат парата, а няма предпазен клапан

Според Дацов държавният дълг често се използва като политически инструмент, който замъглява реалността. „Това е отложено потребление. Хората харчат повече днес, защото не им вдигаш данъците, а сметката остава за следващите поколения“, каза той.

Еврото – възможност, но не гаранция

По отношение на еврозоната Любомир Дацов беше категоричен: тя не прави страните автоматично по-богати. „Еврозоната дава възможност. От нас зависи дали ще я използваме. Тя позволява по-бързи реформи, но без знания, воля и смелост – ефектът може да бъде пропуснат“, подчерта той.

Още: Финансист: Има риск през 2026 г. бюджетният дефицит да достигне 8%

В навечерието на поредни избори икономистът призова гражданите да бъдат по-взискателни. „Да не четат само заглавията и 10 точки от програмите. Да търсят цели управленски визии и да четат ‘ситния текст’. Пропуснатите възможности са наша обща отговорност“, заключи Любомир Дацов.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
евро Любомир Дацов еврозона въвеждане на еврото Бюджет 2026
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес