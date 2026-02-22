Играла ли е ръчичката на човек за високите сметки за ток: Отговорът от новата служебна власт

Новият служебен министър на енергетиката Трайчо Трайков внесе яснота за високите сметки за ток и дали те са предизвикани от човешка грешка. В предаването "Неделя 150" служебният министър на енергиката заяви, че няма надписани сметки за ток от човек с умишлено действие, но не е изключено да е станало объркване в тарифите заради софтуерен проблем в електромерите. Още: Трайчо Трайков пришпори КЕВР да обяви ясен срок за проверките на високите сметки за ток

КЕВР да каже за високите сметки за ток

Снимка: БГНЕС

Още: Грешните сметки за ток за януари били под 1%, обмислят такса електромер за 5 евро

Той посочи, че и един човек да има, който е ощетен, трябва да бъде компенсиран било с парични средства, било то с приспадане на средствата със следващата сметка за ток. И впоследствие прехвърли топката в полето на КЕВР - регулаторът трябвало да обясни на обществото защо има завишени сметки за ток.

Трайчо Трайко отчете още, че тотреблението на ток през декември 2025 година е било по-високо в сравнение с декември 2024 година. Това не означава, че няма неоснователни жалби за високата цена на тока, посочи Трайков.

Трайчо Трайков добави, че високите сметки за ток не трябва да бъдат аргумент за предизборната кампания за предсрочните избори.

Служебният министър на енергетиката увери, че в енергетиката ще се действа според реална необходимост. „Досега сме имали ден и половина работно време и се постарах да се фокусирам върху три приоритета, а те са: темата за сметките, проблемите неща в държавните енергийни мощности на ПАВЕЦ „Чаира“ и необходимите мерки по ПВУ с отговорност на Министерство на енергетиката“, открои Трайчо Трайков.

И хвърли новина в медийното пространство затова, че има идеи и как да се предоговори договора с „Боташ“. Трайчо Трайков смята, че договорът с турската кампания може да бъде направен, така че да е работещ за България.

Още: Председателят на КЕВР съобщи колко са жалбите от сметки за ток