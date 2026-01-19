Любопитно:

19 януари 2026, 10:56 часа 334 прочитания 0 коментара
Дефицит на стоки, сив сектор, безработица: Бизнесът плаши заради закона на Пеевски за надценките

Вместо стабилна и предвидима среда, бизнесът е изправен пред нови, прибързани и популистки по своя характер законодателни инициативи. Това пишат в своя позиция 20 бизнес организации, обявяващи се против приетия на първо четене проект на Закон относно мерките за контрол на цените на основни стоки и услуги.

"Организациите, представляващи значителна част от реалната икономика в Република България – търговия, производство, финансов сектор, горива, фармация и услуги – категорично и безусловно отхвърлят въвеждането на каквито и да било нови, допълнителни или извънредни мерки за административен контрол върху цени и надценки, извън вече съществуващата правна рамка, включително Закона за въвеждане на еврото в Република България", пише още в позицията.

Според бизнеса подобни законодателни инициативи злепоставят България пред европейските ѝ партньори и не са практика в останалите държави, приели еврото.

"Груба, системна и непропорционална намеса в свободното ценообразуване"

20-те бизнес организации считат, че предложеният законопроект представлява груба, системна и непропорционална намеса в свободното ценообразуване и пазарните механизми, която не е икономически обоснована, не е правно необходима и създава реални и значителни рискове за функционирането на пазара в изключително чувствителен и критичен момент за българската икономика – въвеждането на еврото.

"Еврозоната не може и не трябва да служи като оправдание за извънредни мерки, които де факто демонтират конкуренцията, подкопават принципите на свободния пазар и влизат в пряко противоречие с основополагащите правила на единния европейски пазар. Подобни законодателни инициативи злепоставят Република България пред европейските ѝ партньори именно в момент, в който страната търси доверие, стабилност и дългосрочни инвестиции като пълноправен член на еврозоната", твърдят недоволните.

Според тях предлаганите репресивни регулации върху цените и надценките представляват извънредна административна тежест, сериозен оперативен и правен риск за компаниите и директен фактор за дестабилизация на веригите на доставка, както на национално, така и на регионално ниво.

По данни на бранша подобен подход не съществува като утвърдена или приемлива практика в държавите, вече преминали към еврото, и е в открито противоречие с принципите на предвидимост, правна сигурност и институционална последователност, които следва да съпътстват този процес.

Източник: БГНЕС

Опасност от изтегляне на продукти, свиване на производството и обедняване

Бизнесът счита, че въпреки заявените цели, предложеният закон създава реална и напълно предвидима опасност от криза в икономиката.

Като евентуални последици се посочват изтеглянето на продукти от пазара и разширяването на сивия сектор; ограничаването на предлагането и възникването на дефицити; свиването на българското производство и повишаването на безработицата; блокирането и отлагане на инвестиционни решения, както и отслабването на покупателната способност на потребителите и свиването на вътрешното потребление.

Всичко това ще се отрази пряко и крайно негативно върху икономическата среда, инвестиционния климат и финансовата стабилност на държавата, смятат бизнес експертите.

Няма нужда от нови механизми

Според организациите новите мерки са ненужни, защото в България вече съществуват ефективни и действащи механизми за защита на потребителите; санкциониране на нелоялни търговски практики; предотвратяване на картелни споразумения и злоупотреба с пазарно положение; контрол върху подвеждащо ценообразуване и нелоялна конкуренция, както и рестрикции и контрол относно увеличението на цените в периода на двойно обозначаване на цените съгласно Закона за въвеждане на еврото.

"Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията, Националната агенция за приходите и останалите компетентни органи разполагат с пълния набор от правомощия, които при необходимост могат и следва да бъдат прилагани стриктно в рамките на действащото законодателство, включително Закона за въвеждане на еврото в Република България", се казва в становището.

Недоволните са на мнение, че въвеждането на нов, паралелен режим на контрол дублира съществуващи функции, създава правна несигурност и отваря широко поле за противоречиви тълкувания, селективно прилагане и административен произвол.

"Въвеждането на еврото само по себе си представлява изключително натоварващ технически, регулаторен и организационен процес, изискващ мащабна адаптация на ИТ системи, счетоводна отчетност, логистика и масово обучение на персонал. Само дни след старта на този процес, вместо стабилна и предвидима среда, бизнесът е изправен пред нови, прибързани и популистки по своя характер законодателни инициативи, които действат като административен шок и подкопават доверието в институционалната рамка", пишат експертите.

"Българският бизнес е доказал, че може и ще бъде коректен партньор в процеса на въвеждане на еврото. Това обаче изисква доверие, стабилност и правна сигурност, а не допълнителен регулаторен натиск и експерименти с пазарната среда", категорични са те.

Бизнес организациите настояват Народното събрание да отхвърли "този и всички сходни опити за подмяна на действащия правен ред и за подкопаване на доверието между държава и бизнес".

"В противен случай ясно заявяваме, че подобни действия ще имат преки, измерими и дългосрочни последици за инвестиционната среда, конкурентоспособността и икономическата стабилност на Република България", заканват се от бизнеса.

Под позицията стоят подписите на Българска стопанска камара, BESCO - Българската предприемаческа асоциация, Алианс на технологичната индустрия, Асоциация на банките в България, Асоциация на индустриалното свиневъдство, Асоциация на месопреработвателите в България, Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България, Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ, Асоциация на свиневъдите в България, Българска асоциация на търговците на едро и дребно с лекарства, Българска петролна и газова асоциация, Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите, Национална лозаро-винарска камара, Сдружение „Храни и напитки България“, Сдружение за модерна търговия, Сдружение на производителите на растителни масла и преработватели на маслопродукти в България, Спиритс България – Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки в България, Съюз на пивоварите в България, Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци и Съюз на птицевъдите в България.

