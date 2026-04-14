До 10 години за 2/3 от хората на планетата няма да има работа

Глобална криза с недостига на работни места, която може да се задълбочи дори след края на военните конфликти, очаква света. За това предупреди президентът на Световната банка Аджай Банга, предаде Ройтерс.

Според него през следващите 10 - 15 години около 1,2 милиарда души в развиващите се страни ще навлязат в трудоспособна възраст, но при сегашните икономически тенденции ще бъдат създадени едва около 400 милиона работни места. Това означава потенциален недостиг от близо 800 милиона работни позиции.

Или иначе казано, за 2/3 от световното население просто няма да има работа.

Тези притеснителни прогнози се правят на фона на започващите пролетни срещи на Международния валутен фонд и Световната банка във Вашингтон.

Няма да има работа за всички

По думите на Банга военният конфликт между САЩ, Израел и Иран засенчва краткосрочно останалите икономически предизвикателства, но светът не бива да отклонява вниманието си от дългосрочните рискове.

Според него е необходимо правителствата и международните институции да работят паралелно както за справяне с текущите кризи, така и за създаване на устойчиви икономически условия.

Сред приоритетите са разширяване на достъпа до електричество и чиста вода, както и стимулиране на инвестициите и заетостта.

Международната институция планира инициативи за подобряване на достъпа до чиста вода за още 1 милиард души, както и проекти за електрификация и развитие на здравеопазването, особено в Африка, предаде БНР.

От Световната банка посочват, че ще си сътрудничат с развиващите се държави за подобряване на регулаторната среда и премахване на пречките пред бизнеса, включително чрез мерки за прозрачност, борба с корупцията и реформи в трудовото и търговското законодателство.

В този ред на мисли Банга отправи предупреждение, че липсата на достатъчно работни места може да доведе до сериозни последици, включително засилване на нелегалната миграция и глобална нестабилност.

Президентът на Световната банка смята, че ключова роля за създаването на работни места ще има и частният сектор, като инвестициите ще бъдат насочени към области като инфраструктура, селско стопанство, първична медицинска помощ, туризъм и преработваща промишленост.