Икономист: Процедурата на ЕК заради свръхдефицита е процедура на рязане

Предложеното от правителството отпадане на ковид-добавката за новите пенсионери е половинчата мярка, защото не съдържа премахване на индексацията ковид-добавката във вече получените пенсии. Това коментира в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS доц. Щерьо Ножаров, икономически съветник към БСК и преподавател в УНСС.

„Пенсиите за осигурителен стаж и възраст са свързани с приноса на лицата към трудова дейност, а ковид-добавката не е такава. Тоест тя трябва да бъде третирана като социална помощ и да не се индексира. Така че пълната мярка трябваше да спре и индексирането на вече дадените ковид-добавки, което противоречи на кодекса”, обясни икономистът. От това ще се спестят около 40 милиона, което няма да реши проблема, защото той е многомилиарден, категоричен беше доц. Ножаров.

По думите му, таван на дълга така или иначе има в средносрочния фискално-структурен план, който е утвърден юли месец миналата година, тоест това което съобщава правителството е, че вече изпълнява поети ангажименти.

Намаляването на партийната субсидия също не решава проблеми, защото не става въпрос за голяма сума. „Даже възниква въпросът как ще се издържат партиите, ако партийната субсидия не е нормална”, обърна внимание икономистът.

Според него влизането в процедурата по свръхдефицит ще наложи сериозно рязане, а България ще има едномесечен срок да обясни има ли възражения по отношение на констатираното от Комисията.

„Военната дерогация не се прилага по право. Тя важи не за пълния размер на военните разходи миналата година, а само за превишението на 2025 спрямо 2024 година, тоест за разликата, а не за пълния размер на военните разходи. Нашият голям проблем, който вижда Комисията е, че с еднократни приходи ние финансираме раздути постоянни нововъзникващи разходи”, обясни доц. Ножаров.

Икономистът беше категоричен, че тази процедура е процедура на рязане. „На всеки три месеца ще се гледа дали рязането върви добре и ще се увеличава, ако не върви добре”, обясни още той.

