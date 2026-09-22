Литва с първа стъпка да има ядрено оръжие на нейна територия. Нови войници на САЩ идват там

Литовският Сейм (парламентът на Литва) гласува за изменение на конституцията на страната, което премахва забраната за разполагане на оръжия за масово унищожение, включително ядрени оръжия, на територията на прибалтийската република. 99 депутати гласуваха в подкрепа на изменението, 13 бяха против и петима се въздържаха, предаде беларуската опозиционна медия NEXTA на база информация от литовската LRT.

Документът сега ще бъде разгледан от съответните комисии. Окончателното приемане ще изисква още две гласувания, през три месеца. Първото гласуване е насрочено за 6 октомври, а окончателното - за 12 януари 2027 г.

През септември Кремъл заяви, че Литва ще попадне "под прицел" на руски ядрени оръжия, ако разположи ядрен арсенал на нейна територия. След началото на пълномащабната война срещу Украйна, Русия разположи ядрени оръжия в Беларус.

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През юни Financial Times съобщи, че Съединените щати обсъждат разполагането на ядрени оръжия в Полша и балтийските държави. След това Литва потвърди разговорите и възможността за изменение на конституцията си. В момента американски самолети, способни да носят ядрени оръжия, са разположени в шест страни от НАТО: Белгия, Обединеното кралство, Германия, Италия, Нидерландия и Турция.

Междувременно литовският президент Гитанас Науседа каза в официалния си профил в "Х", че е получил потвърждение за нова ротация на американски войници в Литва - това не е разширение на контингента, а обновяване. "Благодарни сме на Тръмп и администрацията на САЩ за това решение, което е важно не само за Литва, но и за сигурността на целия регион. Американското военно присъствие в Литва е неразделна част от нашето възпиране и колективна отбрана", уточни Науседа.

Lithuanian President Gitanas Nausėda:



I have just received confirmation that the new rotation of U.S. troops is already on its way to Lithuania!



We are grateful to Trump and the U.S. administration for this decision, which is important not only for Lithuania, but also for the… pic.twitter.com/QefhNKPzrs — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

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