"Неузнаваемият световен шампион": Попиляха от критики новата звезда на Реал Мадрид

Испанските медии не пожалиха едно от новите попълнения на Реал Мадрид. Става въпрос за Марк Кукурея, който пристигна от Челси това лято за близо 55 милиона евро. Испанският защитник подписа шестгодишен договор с "кралете" и вече изигра осем мача за новия си клуб. Световният шампион изглеждаше като идеалният избор за позицията на ляв бек, предвид огромния му опит на най-високо ниво, но за момента не отговаря на очакванията. Справедливо е да се каже, че все още е рано да му се даде окончателна оценка, но до момента той не е допринесъл с нищо на отбора и се представя непостоянно в отбрана.

Сериозни критики срещу Марк Кукурея

28-годишният футболист беше част от титулярния състав на Жозе Моуриньо при загубата с 1:2 от Атлетико Мадрид и не показа най-доброто си лице. Кукурея може да се счита за виновен за гола на Джонатан Дейвид, след като не успя да спре центрирането на Джулиано Симеоне в подготовката на атаката. По тази причина испанските медии не спестиха критиките си по негов адрес. Изданието "Sports Illustrated" даде на Кукурея оценка 6,8/10, като отбеляза, че е бил твърде лесно преодоляван от аржентинеца. "Мундо Депортиво" описа представянето му като това на "непознат", след което добави: "Защитникът беше напълно неузнаваем в дербито. Слаб в защита и неефективен в атака." От своя страна "АС" написа: "Просто не беше неговият ден, а това беше най-лошият възможен ден, в който това да се случи."

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Бивш играч на Реал също критикува Кукурея

Бившият десен защитник на Реал Мадрид Мигел Торес също се включи в дискусията, като заяви пред "Movistar": "В Реал Мадрид няма структура. Кукурея изглежда като съвсем друг играч; дори изглежда като слаб играч, но причината е липсата на структура. Няма никакви игрови механизми. И ако Родри беше в Реал Мадрид, много недостатъци щяха да се проявят и при него."

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