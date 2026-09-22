Защо южният полюс на Марс изглежда розов?

Южният полярен регион на Марс е обагрен в необичайни цветове - от розови до лилави петна. Учените успяха да разгадаят тази мистерия и да обяснятг как вулкани, замръзнал въглероден диоксид и прах са създали този пейзаж.

Розовият южен полюс на Марс

Марс е наричан Червената планета заради нюансите на окисленото желязо – повърхността му е богата на червеникави, охра, кафяви и бежови тонове, но изображенията на южния полярен регион разкриват розови, лилави и червени вихрушки. Особено впечатляваща е структурата Tiles Rupes – ледена скала с високи над километър. Името се отнася до митичната северна земя и латинската дума за „скала“.

Причината за образуването на тези многоцветните области се крие в различни фактори: тъмните материали са отложени от вулканична маса, която съдържа минерали като оливин и пироксен, подобни на тези, открити в земната мантия. Светлосините зони са замръзнал въглероден диоксид, който се запазва дори през пролетта, а част от южната полярна шапка никога не се топи. Лилавият оттенък, доближаващ се до цвета а боровинка, се дължи на смес от прах и скреж. Начинтът, по който тази област изглежда, се променя през деня, в зависимост от осветлението, праховите частици във въздуха и разположението на ледените и праховите петна.

Тази област се отличава с необичайни дюни, включително дъгообразни барханоидни хребети, които се срещат в земните пустини. Планинската верига Тилес Рупес се простира на стотици километри. Планините на Земята в повечето случаи се образуват поради движението на тектоничните плочи, но на Марс няма такава активност: планетата функционира като една голяма и неподвижна плоча. Тези планини вероятно са се образували, когато планетата се е охладила - тогава кората се е свивала, избутвайки отделни части нагоре.

Орбитални апарати като Mars Express и Mars Reconnaissance Orbiter изпращат изображения на Марс от години. Въпреки че планетата сега е геологично неподвижна, повърхността ѝ остава невероятно очарователна и предлага прозрения за природата на скалистите светове на Марс.

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Наскоро учени откриха, че необичайните каньони на Марс изобщо не показват наличието на течна вода. След откриването им през 90-те години на миналия век, учените предполагаха, че те са доказателство за течна вода на Червената планета. Поне такава вода е могла да съществува в миналото.

През 2014 г. НАСА установи, че тези каньони са образувани от замръзнал въглероден диоксид, известен като сух лед. Но как точно сухият лед би могъл да създаде тези каньони, остана загадка. Сега учените стигнаха до заключението, че тези форми на релефа определено не са създадени от течна вода. Учените смятат, че дерета са създадени чрез различен процес. Изследването е публикувано на сървъра за препринти arXiv, пише Gizmodo.

През 2002 г. беше изказано предположението, че тези каньони са образувани от сух лед. Още по-късно се появи хипотезата, че гейзери с въглероден диоксид са участвали в образуването на каньоните. Сега изследователите са убедени, че нови данни от Mars Express и Mars Reconnaissance Orbiter изключват участието на вода в образуването на каньоните на Марс.