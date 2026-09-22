Напредък или разрив: ЕС удължи санкциите срещу Русия с 3 години, но без двама влиятелни олигарси

Представители на Европейския съюз се съгласиха да удължат санкциите срещу Русия, които са насочени към 3000 физически и юридически лица, за срок от три години. Това съобщи Ройтерс като се позова на свои източници. От списъка обаче бяха извадени двамата руски олигарси – Алишер Усманов и Михаил Фридман, които се превърнаха в основната спънка за приемане на ограниченията. Решението на Брюксел идва буквално часове преди крайния срок от полунощ, след който целият пакет санкции просто щеше да стане невалиден.

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Според информацията, представителите на ЕС са се съгласили да премахнат руските милиардери Алишер Усманов и Михаил Фридман от списъка със санкции в замяна на тригодишно удължаване на санкциите. За това решение твърдо се обявиха Франция и Люксембург, докато Латвия се противопоставяше решително и твърдеше, че подобно развитие ще постави под въпрос самите мерки срещу Русия. Агенцията припомня, че бе необходима единодушна подкрепа за удължаване на санкциите за три години, като преди това те бяха продължавани на всеки шест месеца.

Защо Франция и Люксембург искат да премахнат олигарсите от списъка?

По-рано стана ясно, че Франция се стреми други страни от Европейския съюз да премахнат узбекско-руския олигарх Алишер Усманов от списъка със санкции. Трима европейски дипломати заявиха пред Ройтерс, че Париж призовава ЕС да отмени санкциите срещу Усманов поради натиск от Азербайджан, който задържа двама френски граждани. Минният магнат е започнал серия от съдебни производства в Европа за отмяна на санкциите, а адвокатите му оспорват медийните твърдения, послужили за основание за ограничителните мерки.

Задържаните от Азербайджан френски граждани са Мартин Райън - бизнесмен и собственик на компания за внос на храни, арестуван в Баку през декември 2023 година. Той беше обвинен в шпионаж в полза на френското разузнаване и събиране на военна информация, свързана с Азербайджан, Турция и Пакистан). През март 2026 година беше осъден на 10 години затвор при строг режим, като присъдата му бе потвърдена на апелативна инстанция през юли 2026 година. Вторият е Анас Дерас - задържан в Баку през юли 2024 година. През ноември 2025 година съдът в Азербайджан го осъди на 12 години затвор по секретни обвинения, а през юни 2026 година на апелативна инстанция присъдата беше намалена на 9 години затвор.

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Financial Times съобщи, че Люксембург пък е настоял руският банкер Михаил Фридман да бъде премахнат от списъка. Олигархът преди това е завел арбитражен иск срещу Люксембург за 15,8 милиарда долара, което се равнява на почти половината от бюджета на страната.

Сложните отношения на Франция с Азербайджан

Важно е да се отбележи, че отношенията между Азербайджан и Франция отдавна са обтегнати. Ситуацията се влоши през 2023 г., когато Азербайджан си възвърна контрола над Карабах, което предизвика масово изселване на 120 000 етнически арменци, живеещи там. Баку реагира остро на военната подкрепа на Франция за Армения, страна, с която Азербайджан води две войни през последните три десетилетия.

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Франция обвини свързани с Азербайджан групи, че през последната година водят дезинформационни кампании и заяви, че Баку се опитва да разпалва вълнения и да подхранва исканията за независимост на френския тихоокеански остров Нова Каледония.

Пропукване в европейската политика?

Ако тактиката на Франция и Люксембург бъде копирана и от други държави, които решат да преследват собствените си вътрешни интереси, това проваля един от принципите на колективната външна политика на 27 членки на Съюза, написа по рано Financial Times. Вероятно никоя държава повече няма да се съгласи на бъдещи санкции, които засягат националните ѝ интереси, опасяват се дипломати. Това създава опасен прецедент общата европейска политика спрямо Русия да се превърне във въпрос на преговори, казва Александър Кърк от неправителствената организация за правата на човека Urgewald.

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