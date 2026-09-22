Правителството на Мерц се готви да блокира достъп на "Алтернатива за Германия" до секретни разузнавателни данни

Федералното правителство на Германия подготвя мерки за ограничаване на достъпа на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) до класифицирана разузнавателна информация, ако партията поеме властта в Саксония-Анхалт. Макар тя да спечели местните избори там разгромно, не ѝ стигат още трима депутати за пълно мнозинство, а засега нито една от останалите партии в местния парламент не иска да прави коалиция с АзГ.

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Германските власти се опасяват, че чувствителна информация, особено свързана с Русия и войната в Украйна, може да бъде споделена с Москва поради връзките на някои фигури от АзГ и благосклонните им възгледи към Русия. "Алтернатива за Германия" отхвърля обвиненията, наричайки плановете недемократични, съобщава The New York Times.

Възможните мерки включват:

Блокиране на достъпа до разузнавателна информация за руска дейност и крайнодесни мрежи.

Блокиране на достъпа на представители на "Алтернатива за Германия" до досиета за хора от собствената им партия и разследвания за екстремизъм.

Промяна на правилата за сътрудничество между федералните провинции, за да се попречи на правителство, ръководено от "Алтернатива за Германия", да блокира съвместни програми за сигурност.

Германските власти казват, че ограниченията са необходими за защита на класифицираната информация и за успокояване на съюзниците, загрижени за споделянето на разузнавателна информация.

Плановете могат да се сблъскат с правни предизвикателства, тъй като критици твърдят, че те ограничават избора на избирателите и властта на избрано провинциално правителство.

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