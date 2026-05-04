Домусчиев: При демографска криза и изкуствен интелект в България работят 660 000 чиновника и продължават да растат

04 май 2026, 11:20 часа
България е държавата с най-висока инфлация в еврозоната за миналия месец и с дефицит над разрешените 3% - точно за каквото предупредих на 13 октомври 2025 г. Предходното коалиционно правителство се подлъга да присъедини България към еврозоната с крайно ляв проектобюджет, който дори след ревизията остана инерционен, без реформи и продължаващ пропадането на страната в дългова и инфлационна спирала. Затова предупреди председателят на КРИБ Кирил Домусчиев в соцалната мрежа Фейсбук. Бизнесът иска повече финансова подкрепа от служебното правителство

България взима огромни заеми, които налива в неефективния публичен сектор, докато регулаторно задушава производството и предприемачеството – паричната маса расте с 19%, а производството пада с 9%. Тоест, повече пари се наливат за заплати на чиновници и продънени социални системи, а срещу тях все по-малко произведени стоки и услуги.

Само за сравнение – изпадналата в стагфлационна криза в Румъния има повишаване на паричната маса с 7.5% и спад на производството с едва 2.5%. В крайна сметка, да почерпят нашите колеги от Турция и Китай, защото с това захранено със заеми потребление ние продължаваме да стимулираме техните заводи.

Какво предлага КРИБ?

Следващото правителство е поставено пред огромно изпитание да спре бюджетните дефицити, захранващи тази рекордна инфлация. И тъй като мерките няма да са популярни, то поне трябва да се признаят ясно грешките, за които някои хора предупреждавахме от над година:

1. Автоматичните индексации на заплатите в обществения сектор, които отдавна са надхвърлили с двуцифрен процент тези в частния.

2. Абсурдът да се стимулира потребление със заеми в малка и отворена икономика, тъй като парите първо създават инфлация и после изтичат навън.

3. Да продължаваме да раздуваме обществения сектор от 660 000 души насред демографска криза и AI революция.

4. Да се ослушваме защо няма нови производства и инвестиции, когато сме анти-шампиони на света по бързина на свързване на завод с електроенергийната система и работим в 21-ви век с Кодекс на труда, правен по време на Виетнамската война.

5. Да опитваш да вдигнеш данъчно-осигурителната тежест над 40% от БВП в държава като България, която няма и половин век натрупване на капитал в пазарна икономика.

Смаян съм, че при толкова ясни и катастрофални икономически последици, отхвърлени ясно от българското общество, синдикати и крайно-леви политици продължават да искат още от същото – още чиновници с още по-високи заплати и облаги, още автоматизми, още заеми за потребление!

Ако следващият кабинет се подлъже по тези политики, то инфлационната лавина ще помете страната за броени месеци.

И след половин година отново ще пускам фейсбук пост, който ще започва с "на онази дата ви предупредих".

Антон Иванов Редактор
